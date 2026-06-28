Dos muertos en un accidente en Barcelona provocado por un conductor que huía de la policía y se estrelló contra otro parado en un semáforo

Agentes de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press

Dos personas han muerto y una ha resultado herida en un accidente en el barrio de Poblenou de Barcelona provocado por un conductor que huía de la policía, en la calle de Pallars, han informado los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Según las mismas fuentes los agentes han sido alertados de que un vehículo circulaba de forma temeraria por la zona, por lo que una patrulla se ha desplazado al lugar y ha intentado detener al vehículo, que ha hecho caso omiso y ha escapado en dirección contraria provocando un choque con un vehículo detenido en un semáforo.

El siniestro se ha producido sobre las 9.00 horas de la mañana de este domingo y uno de los vehículos ha quedado volcado, según ha detallado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado

Efectivos de los Bombers de Barcelona han hecho tareas de excarcelación de las tres personas afectadas, dos de las cuales han muerto en el lugar de los hechos (los conductores de los vehículos) y una tercera persona herida que ha sido trasladada por un equipo del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centro hospitalario.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unitat Central d'Atestats de Trànist (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado y esclarecer las causas.

Tragedia en Castellón

Por otra parte, cuatro personas han fallecido y otras seis han resultado heridas graves en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la N-340 en el término municipal de Benicasim (Castellón) en el tramo situado frente a la Ermita de la Magdalena.

El siniestro se ha producido sobre las 2.20 horas en la N340, a la altura del kilómetro 981 en Benicasim, en sentido Castellón, y en él se han visto implicados tres vehículos, uno de ellos un taxi, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer), mientras que otras seis, todos hombres, han resultado heridas graves, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los equipos sanitarios atendieron a las seis personas heridas en el lugar del accidente. Tres de ellas presentaban politraumatismos y las otras tres contusiones de diversa consideración. Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón. Uno de ellos está ingresado en la UCI, dos en planta y uno en Observación de urgencias, según han informado fuentes del centro hospitalario.

Los otros dos heridos han sido llevados al Hospital de la Plana donde quedaron ingresados en planta. Todos ellos con pronóstico reservado. Hasta el lugar del siniestro se movilizaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE).

Asimismo, han intervenido bomberos municipales de Castelló en las tareas de excarcelación de las víctimas, que han estado trabajando hasta las 7.00 horas, mientras que efectivos de la Policía Local de Castelló han intervenido en la regulación del tráfico, según han informado fuentes municipales. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.