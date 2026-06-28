Un debate de investidura de final incierto examina el perfil centrista de Juanma Moreno en Andalucía

Imagen de archivo de Juanma Moreno Bonilla, presidente en funciones de la Junta de Andalucía. Marcelo del Pozo | REUTERS

Las incógnitas abiertas en la noche del 17 de mayo pueden comenzar a resolverse este lunes en el Parlamento de Andalucía. Juanma Moreno, comparece ante la Cámara autonómica para defender su candidatura a la presidencia de la Junta en una doble jornada parlamentaria que arranca envuelta en una densa bruma de incertidumbre. Tras una campaña que lo dejó a las puertas de un éxito pleno, los resultados de los comicios autonómicos dejaron una aritmética endiablada: 53 escaños para las filas populares. Una victoria sólida, pero insuficiente, que sitúa al candidato a tan solo dos diputados de la mayoría absoluta necesaria para asegurar de forma directa su continuidad para un tercer mandato en el Palacio de San Telmo.

Esta estrecha diferencia de apenas dos parlamentarios ha transformado los días previos al debate en un ejercicio de equilibrismo político extremo. Con las fuerzas de izquierda completamente autoexcluidas de cualquier escenario de entendimiento o facilitación técnica a cambio de posibles cesiones por parte del PP, la reelección de Moreno descansa obligatoriamente sobre los 15 escaños de Vox. Ambas formaciones políticas llevan jornadas arrastrando unas negociaciones marcadas por el más estricto secreto.

Los contactos comenzaron de manera discreta doce días después de que se abrieran las urnas. Sin embargo, el ritmo del diálogo ha experimentado un notable cambio de velocidad. Si en un principio el Partido Popular parecía no tener premura alguna por acelerar los plazos, la estrategia se ha invertido: ahora los populares meten prisa apelando a la parálisis institucional, mientras que Vox asegura no tener ninguna urgencia por dar el sí.

El núcleo de la discrepancia, oculto tras el hermetismo de los equipos negociadores, radica en la estructura del futuro Ejecutivo. Juanma Moreno ha mantenido de forma inquebrantable su hoja de ruta: gobernar en solitario mediante un pacto de investidura externo. Para el Partido Popular, quedarse a las puertas de la mayoría absoluta legitima plenamente un gobierno monocolor. Vox, sin embargo, considera que la experiencia de la legislatura 2019-2022 demuestra que los acuerdos externos con los populares se convierten en papel mojado. Por ello, la dirección de Santiago Abascal exige su entrada en el Consejo de Gobierno, siguiendo los patrones ya consolidados en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Aragón o Extremadura.

Este pulso autonómico adquiere una trascendencia que rebasa las fronteras andaluzas y golpea directamente el corazón de la marca política que Moreno ha construido minuciosamente. A lo largo de su trayectoria, el líder andaluz se ha erigido como el estandarte de la moderación y la transversalidad dentro del Partido Popular, logrando atraer a votantes desencantados del centro y del centroizquierda. Su estilo calmado representa la antítesis del modelo que abandera Isabel Díaz Ayuso en Madrid, quien combate el avance de la extrema derecha mimetizando su discurso con el de Vox. La entrada de la formación de Abascal en el Gobierno andaluz afectaría a esa proyección de centralidad. El peligro no es solo compartir carteras, sino las inevitables concesiones ideológicas que Vox reclama como trofeo, como la implantación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas, un concepto de corte segregacionista y xenófobo que choca frontalmente con el ideario transversal del candidato popular. Además, los pactos firmados por el PP en otras regiones añaden una presión asfixiante sobre Moreno, reduciendo su margen de argumentación para resistirse a la coalición.

A las puertas del pleno, las incógnitas siguen abiertas, pero la intervención del candidato permitirá leer si hay acercamiento a Vox.

Nueva sesión en 48 horas

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado un cronograma que arrancará el lunes a las 12.00 horas con la intervención sin límite de tiempo de Juanma Moreno para exponer su programa. El martes será el turno de la oposición en orden creciente. Intervendrán, por este orden, Antonio Maíllo (Por Andalucía), José Ignacio García (Adelante Andalucía), Manuel Gavira (Vox), María Jesús Montero (PSOE-A) y Toni Martín (PP-A). Moreno deberá responder de forma individual a cada uno de ellos. La esperada intervención de Gavira desvelará el sentido de un voto que se ejecutará por llamamiento nominal esa misma tarde.

Si el Partido Popular y Vox no alcanzan un entendimiento antes del martes, la primera votación resultará fallida, activando un complejo engranaje legal que incluye el fantasma de la repetición electoral. El reglamento estipula que, tras un primer fracaso, se celebrará una nueva sesión 48 horas después, el jueves 2 de julio, donde bastaría una mayoría simple. Si el bloqueo persiste, se abrirá un plazo de dos meses que expirará el 30 de agosto. De no lograrse la confianza parlamentaria en ese período, la Cámara se disolverá automáticamente el 31 de agosto, abocando a Andalucía a acudir de nuevo a las urnas el domingo 25 de octubre. La Junta se asoma así al abismo de una parálisis presupuestaria para 2027 que los técnicos consideran ya inasumible. El presupuesto debería haberse comenzado a elaborar en este junio. Van tarde y aún no hay fecha para iniciar los trabajos.