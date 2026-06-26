La viguesa Enma López desafía al aparato del PSOE y lanza su candidatura a las primarias para la alcaldía de Madrid

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, a su llegada a una reunión de la ejecutiva federal del partido. Chema Moya

La irrupción de Enma López en las primarias para la alcaldía de Madrid ha abierto una grieta inesperada en el PSOE madrileño, que ha causado molestar en Ferraz. Nacida en Vigo en 1986, licenciada en Derecho Económico Empresarial por la Universidad de Vigo y funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, López llegó a la política municipal madrileña en 2019. Desde entonces ha construido un perfil propio en Cibeles, como concejala, portavoz adjunta del grupo socialista y responsable de Economía, Innovación y Hacienda. En la ejecutiva federal ocupa además un puesto visible, al frente de Estudios y Programas y como portavoz adjunta.

Su vinculación con Galicia no es solo biográfica. López procede de Vigo y ha reivindicado el municipalismo aprendido en la ciudad que Abel Caballero convirtió en fortaleza socialista. Esa referencia le permite presentar su candidatura con un mensaje preciso: Madrid no debe ser una plaza imposible para el PSOE si el partido abandona la resignación y ofrece un proyecto urbano reconocible.

Formalmente, su desafío se dirige contra Reyes Maroto, que aspira a repetir como candidata frente a José Luis Martínez-Almeida. Pero políticamente el movimiento supone cuestionar el tablero diseñado por Óscar López, impuesto por Pedro Sánchez al frente del PSOE de Madrid para ordenar una federación acostumbrada a las derrotas y a las guerras internas. Enma López no discute solo un cartel electoral; discute quién decide en Madrid y con qué legitimidad.

La maniobra afecta también a Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea, fiel a Óscar López y figura ascendente del nuevo PSOE-M. Espinar encarna la línea regional que el ministro quiere consolidar frente a Ayuso, mientras Enma López representa una ambición municipal con raíces propias. Si las primarias se abren, no solo se elegirá candidata. Se medirá cuánto margen conserva Ferraz para imponer nombres.