Sánchez, sobre los casos de corrupción: «Nuestra organización no se ha financiado irregularmente»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó este sábado su intervención en el comité federal del PSOE haciendo, primero, una referencia a las causas judiciales abiertas contra su mujer y su hermano y dijo que no están exentas de polémica. «Es de lo que más difícil me resulta hablar», reconoció. «Al final, si hacemos ese ejercicio de empatía… hablar de la familia es lo más difícil. Primero, un pseudomedio publica una falsedad, luego eso se convierte en denuncia y una instrucción durante años. Mi mujer y mi hermano están defendiendo su inocencia en los tribunales», dijo.

«Por mi parte, sí quisiera exponer cinco hechos. Según la propia UCO, la plaza por la que se juzga a mi hermano fue convocada cuando yo no ejercía ninguna responsabilidad orgánica. Se le empezó a investigar y se dijo que tenía un millón de euros en acciones y que defraudaba en Hacienda. Ambas acusaciones falsas. Mi mujer trabajaba en la Complutense en el 2012, seis años antes de que fuera presidente del Gobierno. La cantidad total de mi mujer asciende a un total de cero euros y la quinta es que la instrucción de mi mujer se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones y reiteradas quejas ante el CGPJ y con unas medidas desproporcionadas que ponen en cuestión al cuerpo nacional de la policía. Pedimos a la justicia que sea justa».

Luego, Sánchez se pronunció sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. «Hemos sido contundentes. De haberlos conocido, jamás las hubiéramos tolerado», aseguró Sánchez en el inicio de su intervención ante los dirigentes socialistas. Reiteró que su partido no se ha financiado ilegalmente y defendió las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año. Aseguró que han sufrido «un caso de corrupción» que afecta a la «antigua secretaría de organización» liderada primero por José Luis Ábalos y después por Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.

Sin nombrarlos, Sánchez ha tratado de encapsular el caso a «personas concretas» que, lamenta, se aprovecharon de sus posiciones de responsabilidad para obtener «beneficios personales». En ese sentido ha reiterado que desconocía esas prácticas porque de haberlas conocido jamás las hubiera tolerado.

«Y con la misma rotundidad también afirmo una vez más ante vosotros que nuestra organización no se ha financiado irregularmente, como se hicieron otras, y por tanto actuamos con la máxima diligencia y expulsamos a los implicados», ha reivindicado Sánchez. En la misma línea ha reivindicado el paquete de medidas internas que ha aplicado desde hace un año, la renovación de la dirección del partido, y la colaboración con la Justicia facilitando información para la investigación de los casos de corrupción.

Dentro del PSOE, subraya, el comité federal de julio del 2025 propuso trece reformas que han sido «completadas» en menos de un año, lo que ha provocado que el PSOE haya mejorado su registro en el Consejo de la Transparencia y sea el partido que mejor puntuación obtiene «83,1 puntos» en su índice de transparencia.

El caso Zapatero

En su discurso ante los mandos socialista, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hizo una defensa cerrada a José Luis Rodríguez Zapatero y denunció el «atropello» a los derechos fundamentales del expresidente y de su familia al filtrase años de mensajes privados que «nada tiene que ver» con la causa en la que se le investiga. Aseguró que habla con Zapatero de forma regular y dijo que este «dará todas las explicaciones precisas» en una investigación que, ha dicho, se encuentra en «fase indiciaria». En ese contexto, ha pedido que prevalezca la presunción de inocencia, «lo mínimo aceptable en un Estado de derecho».

Consideró «de una enorme gravedad, impropio de una gran democracia como es la española» que se hayan vulnerado los derechos procesales de Zapatero y que se le haya causado «un inmenso daño» desde el punto de vista personal y también familiar. «Desde nuestra organización no nos vamos a callar ante esta violación de sus derechos fundamentales», ha recalcado Sánchez, quien ha dejado claro que tampoco van a permitir que el «ruido judicial» impugne su legado político. Como dijo en su comparecencia en el Congreso, ha asegurado también que no hubo ningún trato de favor en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, causa en la que está siendo investigado Zapatero.

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a su llegada a la reunión del comité federal del PSOE Chema Moya | EFE

Las críticas de Page

Antes de comenzar el acto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió un adelanto electoral y recordó que ya lo había pedido hace un año. «Hoy - ha esgrimido- todo se ha complicado muchísimo más. No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del PSOE y no es que fueran las cosas bien antes de la aluvión de casos de corrupción».

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Page se ha mostrado convencido de que «España entera se pregunta solamente cuándo», en relación a la convocatoria electoral. «Y yo creo -ha continuado-que tenemos que anteponer los intereses del país a los propios Y desde luego los del PSOE más que a los de cualquier dirigente». También ha expresado su deseo de salir de esta cita convencido de que el PSOE está «limpio» y que no hay ninguna opción de que pueda ser imputado como organización. «Si efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado, con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único», remarcó.

Las palabras de García-Page contrastan con los mensajes de unidad lanzados por otros líderes territoriales del PSOE. Su defensa de haber adelantado elecciones y sus alusiones a la «aluvión» de casos de corrupción suponen un torpedo en la línea de flotación de un Comité Federal llamado a relanzar el proyecto socialista. Sus críticas evidencian las tensiones internas que atraviesa el partido y ponen en cuestión la estrategia de resistencia de Pedro Sánchez.