Sánchez mide el descontento interno de los críticos en el comité federal del PSOE

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Cristina Narbona, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE.
Cristina Narbona, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE. Javier Lizón | EFE

El presidente conserva el control del partido y Ferraz pretende un cierre de filas, pero se esperan voces discordantes

27 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El PSOE celebra este sábado su comité federal en un clima que Ferraz querría presentar como una reunión ordinaria de rearme político, pero que llega atravesado por una evidencia incómoda: el partido ya no discute

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