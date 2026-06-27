Sánchez mide el descontento interno de los críticos en el comité federal del PSOE

Cristina Narbona, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE. Javier Lizón | EFE

El PSOE celebra este sábado su comité federal en un clima que Ferraz querría presentar como una reunión ordinaria de rearme político, pero que llega atravesado por una evidencia incómoda: el partido ya no discute