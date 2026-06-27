Sánchez mide el descontento interno de los críticos en el comité federal del PSOE
MADRID / LA VOZ
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El presidente conserva el control del partido y Ferraz pretende un cierre de filas, pero se esperan voces discordantes27 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El PSOE celebra este sábado su comité federal en un clima que Ferraz querría presentar como una reunión ordinaria de rearme político, pero que llega atravesado por una evidencia incómoda: el partido ya no discute