ReActivaPSOE, la primera corriente organizada entre los socialistas en contra de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, ayer, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

ReActiva Socialdemocracia, también conocida como ReActivaPSOE, es, por ahora, el intento más visible de convertir el malestar disperso en el PSOE en una corriente organizada. No nace como una federación alternativa ni como una candidatura