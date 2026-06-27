ReActivaPSOE, la primera corriente organizada entre los socialistas en contra de Pedro Sánchez
MADRID / LA VOZ
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Reclaman elecciones generales antes de que termine el año, que el secretario general dé un paso al lado y la convocatoria de un congreso extraordinario27 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
ReActiva Socialdemocracia, también conocida como ReActivaPSOE, es, por ahora, el intento más visible de convertir el malestar disperso en el PSOE en una corriente organizada. No nace como una federación alternativa ni como una candidatura