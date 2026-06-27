ReActivaPSOE, la primera corriente organizada entre los socialistas en contra de Pedro Sánchez

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Pedro Sánchez, ayer, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad.
Pedro Sánchez, ayer, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

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27 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

ReActiva Socialdemocracia, también conocida como ReActivaPSOE, es, por ahora, el intento más visible de convertir el malestar disperso en el PSOE en una corriente organizada. No nace como una federación alternativa ni como una candidatura

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