Nevenka y un homenaje en Ponferrada que se hizo esperar un cuarto de siglo: «Es una heroína, un símbolo y ha pagado un precio muy caro»

Nevenka Fernández se abraza con Menchu Mosteira (izquierda), el sábado 21 de junio en el homenaje que recibió la exconcejala en Ponferrada. Carlos Castro | EUROPAPRESS

Nevenka Fernández volvió el pasado día 20 a Ponferrada. No lo hizo de forma discreta, como venía haciendo desde hace un cuarto de siglo. Fue en un acto público arropada por decenas de bercianos que