Nevenka y un homenaje en Ponferrada que se hizo esperar un cuarto de siglo: «Es una heroína, un símbolo y ha pagado un precio muy caro»
REDACCIÓN / LA VOZ
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«Es posible salir del infierno», aseguró la exedila en un día de emociones. «Supone la restitución pública de su dignidad y el reconocimiento, aunque demasiado tardío, de su valentía», remarca su abogado en el histórico juicio, Adolfo Barreda29 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Nevenka Fernández volvió el pasado día 20 a Ponferrada. No lo hizo de forma discreta, como venía haciendo desde hace un cuarto de siglo. Fue en un acto público arropada por decenas de bercianos que