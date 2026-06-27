Nevenka y un homenaje en Ponferrada que se hizo esperar un cuarto de siglo: «Es una heroína, un símbolo y ha pagado un precio muy caro»

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Nevenka Fernández se abraza con Menchu Mosteira (izquierda), el sábado 21 de junio en el homenaje que recibió la exconcejala en Ponferrada.
Nevenka Fernández se abraza con Menchu Mosteira (izquierda), el sábado 21 de junio en el homenaje que recibió la exconcejala en Ponferrada. Carlos Castro | EUROPAPRESS

«Es posible salir del infierno», aseguró la exedila en un día de emociones. «Supone la restitución pública de su dignidad y el reconocimiento, aunque demasiado tardío, de su valentía», remarca su abogado en el histórico juicio, Adolfo Barreda

29 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Nevenka Fernández volvió el pasado día 20 a Ponferrada. No lo hizo de forma discreta, como venía haciendo desde hace un cuarto de siglo. Fue en un acto público arropada por decenas de bercianos que

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete