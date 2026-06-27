Hacienda saca a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras 35 años e incorpora a Rusia

La verja de Gibraltar se prepara para su desaparición en apenas dos semanas, el próximo 15 de julio, una vez que comience a aplicarse el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el encaje del Peñón tras el brexit y arranque una nueva etapa en este enclave A. Carrasco Ragel | EFE

Gibraltar deja de ser considerado por España un paraíso fiscal después de 35 años. El Ministerio de Hacienda publico este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que elimina al Peñón de la lista española de jurisdicciones no cooperativas, la denominación técnica que sustituyó al antiguo concepto de paraíso fiscal.

La decisión supone un cambio de calado en la relación fiscal entre España y Gibraltar. Hacienda sostiene que el territorio cumple ya con los requisitos de transparencia exigidos, especialmente en materia de intercambio de información tributaria con España. La salida se produce, además, en pleno contexto del acuerdo entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro de Gibraltar tras el brexit.

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Junto a Gibraltar, también salen de la lista Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago. En sentido contrario, Hacienda incorpora a Rusia por la existencia de un régimen fiscal perjudicial para sociedades holding internacionales. La inclusión de Moscú, no obstante, no tendrá un impacto económico relevante para España, según el ministerio, debido a las restricciones comerciales derivadas de las sanciones por la guerra de Ucrania.

La salida del Peñón pone fin a una situación que se arrastraba desde 1991, cuando España incluyó a Gibraltar en su listado de paraísos fiscales. Desde entonces, la calificación había sido objeto de rechazo por parte del Ejecutivo gibraltareño, que defendía que el territorio cumplía desde hace años los estándares internacionales de cooperación fiscal. Gibraltar recuerda que figura en la lista blanca de la OCDE desde el 2009 y que nunca ha formado parte de la lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea.

La decisión también resuelve un compromiso pendiente desde la entrada en vigor, en marzo de 2021, del convenio fiscal internacional entre España y Reino Unido sobre Gibraltar. En aquel acuerdo, España asumió retirar al territorio de su lista en un plazo de dos años, una medida que no se había materializado hasta ahora. El retraso había generado malestar en el Ejecutivo gibraltareño, hasta el punto de que el ministro principal, Fabian Picardo, llegó a advertir de que estudiaría retirarse del tratado fiscal si Madrid no cumplía lo pactado.

El Gobierno de Gibraltar ha celebrado la medida y la ha calificado como «un paso muy esperado y muy bienvenido» por parte de España. Picardo sostiene que la etiqueta de paraíso fiscal resultaba cada vez más difícil de justificar para una jurisdicción que considera transparente, cooperativa y regulada.

Hacienda, por su parte, justifica la exclusión por el cumplimiento efectivo del intercambio de información fiscal con España. El ministerio subraya que este cumplimiento se ha constatado tras la firma de un acuerdo bilateral de cooperación tributaria entre España y Reino Unido sobre Gibraltar. También destaca que el territorio forma parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información y que ha suscrito los acuerdos internacionales correspondientes en esta materia.

Otro de los criterios valorados por Hacienda es que no exista baja o nula tributación. En este sentido, el Ministerio señala que Gibraltar está integrado en el marco inclusivo de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios, conocido como BEPS, y que ha ratificado el acuerdo del Pilar II, que fija estándares mínimos internacionales, entre ellos la existencia de un impuesto mínimo.

La orden publicada en el BOE entrará en vigor este domingo para las exclusiones de la lista. En el caso de Rusia, la incorporación se aplicará dentro de seis meses.