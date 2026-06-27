Feijoo acusa a Sánchez de ser un presidente antidemocrático  «atrincherado en el poder»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, celebra junto a Alejandro Fernández que ha sido reelegido este sábado como presidente del PP de Cataluña con el 97,51 % de los votos, en un proceso en el que no se postuló ningún candidato alternativo Quique Garcia | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «caudillismo» por seguir gobernando «contra el Congreso» y se ha mostrado esperanzado con que Cataluña sea «la llave» para desalojarlo de la Moncloa en las próximas elecciones.

En la clausura del XVI Congreso del PP de Cataluña celebrado en Barcelona, en el que Alejandro Fernández ha sido reelegido como presidente de los populares catalanes, Feijoo recordó que el pleno del Congreso aprobó, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que se insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por las investigaciones judiciales que afectan a su partido y a su entorno familia. Por ello Feijoo acusó al líder del PSOE de ser un presidente antidemocrático «atrincherado en el poder».

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El líder del PP reprochó a Sánchez que su respuesta a esa moción haya sido «reírse» y «seguir gobernando contra la voluntad expresa de la Cámara». «Le resbala lo que digan los representantes del pueblo», afirmó en este acto que sirvió para consolidar a Alejandro Fernández como líder de los populares en Cataluña, quien ofreció a la sociedad catalana reconstruir Cataluña «desde el orden y la libertad»,