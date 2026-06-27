Detenida una mujer por la muerte de su pareja en Manresa

Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo Lorena Sopêna | EUROPA PRESS

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer en Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) por su presunta relación con la muerte violenta de su pareja. La arrestada es una mujer de 41 años, informa la policía catalana este sábado en un mensaje de X recogido por Europa Press.

La DIC de Mossos empezó a investigar en febrero a raíz de la muerte de un hombre en Manresa (Barcelona). Un envenenamiento habría sido la causa del fallecimiento del varón. Cuando el hombre murió el pasado mes de febrero, sin embargo, no presentaba signos evidentes de violencia y todo apuntaba a una muerte natural. No obstante, las sospechas de la familia, teniendo en cuenta que se trataba de una persona joven y aparentemente sana, y el posterior examen forense revelaron que la muerte había sido provocada por una intoxicación. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con conflictos y disputas familiares dentro de la pareja.