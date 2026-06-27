Crimen machista en Sevilla: hallan muerta a una mujer y herido a su presunto agresor en Mairena del Aljarafe
ESPAÑA
El cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en el interior de una vivienda y presentaba heridas por arma blanca27 jun 2026 . Actualizado a las 10:09 h.
La Guardia Civil ha hallado esta noche el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Un suceso que, según la investigación abierta por la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia machista.
Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, donde ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón de unos 46 años que también presentaba heridas por arma blanca, «presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo», y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.
Posteriormente, los servicios sanitarios han sido quienes han certificado el fallecimiento de la misma, una mujer de unos 45 años, según ha precisado Toscano. Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.
Finalmente, Toscano ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los entornos de las mujeres que ante cualquier signo de posible violencia lo pongan en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, «porque es lo que permite que se activen los protocolos y los sistemas de protección de las mismas».
Teléfono contra el maltrato: 016
Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, con atención las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, y que no deja rastro en la factura. También pueden emplear el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.