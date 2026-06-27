El alcance geopolítico del comisionista ZP

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, en una imagen del 2018.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, en una imagen del 2018. CRISTIAN HERNÁNDEZ

La investigación lo sitúa directamente, o a través de terceras personas, influyendo en 12 países de ideología afín a cambio de comisiones o beneficiándose del movimiento opaco de dinero

28 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La estrategia absolutoria de José Luis Rodríguez implica defender su inocencia sin aportar, hasta ahora, pruebas documentales o argumentos sólidos que conviertan en lícitas sus asesorías y en transparentes la trazabilidad de las remuneraciones percibidas.

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