El alcance geopolítico del comisionista ZP
VIGO / LA VOZ
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La investigación lo sitúa directamente, o a través de terceras personas, influyendo en 12 países de ideología afín a cambio de comisiones o beneficiándose del movimiento opaco de dinero28 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La estrategia absolutoria de José Luis Rodríguez implica defender su inocencia sin aportar, hasta ahora, pruebas documentales o argumentos sólidos que conviertan en lícitas sus asesorías y en transparentes la trazabilidad de las remuneraciones percibidas.