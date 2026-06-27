El alcance geopolítico del comisionista ZP

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, en una imagen del 2018. CRISTIAN HERNÁNDEZ

La estrategia absolutoria de José Luis Rodríguez implica defender su inocencia sin aportar, hasta ahora, pruebas documentales o argumentos sólidos que conviertan en lícitas sus asesorías y en transparentes la trazabilidad de las remuneraciones percibidas.