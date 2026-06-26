Zapatero mantuvo al menos diez reuniones con Sánchez mientras facturaba por sus gestiones internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin del cierre de campaña de la elecciones al parlamento de Castilla y León. NACHO GALLEGO | EFE

La actividad empresarial y la política de José Luis Rodríguez Zapatero se entremezclan en los últimos años. Y certifican cómo había sido recuperado por Pedro Sánchez como uno de los pilares de su continuidad en Moncloa.