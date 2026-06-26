Zapatero mantuvo al menos diez reuniones con Sánchez mientras facturaba por sus gestiones internacionales

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin del cierre de campaña de la elecciones al parlamento de Castilla y León.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin del cierre de campaña de la elecciones al parlamento de Castilla y León. NACHO GALLEGO | EFE

Las agendas y chats, que revelan citas en fechas clave con los fundadores de la trama Leire, recogen otras seis visitas a la Moncloa y 19 encuentros con ministros y altos cargos en dos años

26 jun 2026 . Actualizado a las 11:19 h.

La actividad empresarial y la política de José Luis Rodríguez Zapatero se entremezclan en los últimos años. Y certifican cómo había sido recuperado por Pedro Sánchez como uno de los pilares de su continuidad en Moncloa.

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