El juez Calama ofrece al Estado personarse como perjudicado en la investigación sobre las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse como perjudicada en la pieza separada en la que investiga las joyas localizadas en la caja

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