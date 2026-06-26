El juez Calama ofrece al Estado personarse como perjudicado en la investigación sobre las joyas de Zapatero

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La Abogacía del Estado valora si interviene en la pieza abierta por delitos fiscales y contrabando tras la tasación de Ansorena, que elevó el valor del ajuar a 1,3 millones de euros

26 jun 2026 . Actualizado a las 10:10 h.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse como perjudicada en la pieza separada en la que investiga las joyas localizadas en la caja

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