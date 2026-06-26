La Guardia Civil ve «arbitrariedad» y trato de favor en las adjudicaciones públicas al empresario avalado por Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez. EUROPA PRESS

«Piensa en que la de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí.. es muy injusto...» Hasta los propios evaluadores llegaron a avergonzarse del nivel al que estaba llegando el amaño entre febrero y marzo del 2021 para beneficiar al empresario recomendado por la esposa de Pedro Sánchez. «¿¿¿No se puede alegar objeción de conciencia???». «Vaya manipulación». La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incorporado a la última pieza reabierta del caso Begoña Gómez (los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés tras las cartas de recomendación de Gómez) varios correos internos de funcionarios y altos cargos de la Administración central que certifican con poco margen de duda las sospechas de amaño en dos adjudicaciones públicas en favor de la UTE en la que participaba este emprendedor oscense amigo del matrimonio Sánchez-Gómez y que fue recomendado ante la administración central con sendas «manifestaciones de interés» de la esposa del presidente.

Los correos electrónicos recogen el intercambio intenso de comunicaciones entre trece directivos y sobre todo empleados de Red.es, dependiente de entonces de Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para manipular sin disimulo las puntuaciones. Los contratos, financiados con fondos públicos y europeos, superaban en conjunto los diez millones de euros. Las conclusiones de los investigadores son claras: los evaluadores hablan de rebajar la puntuación de los competidores de las UTE en las que participaba Innova Next, sociedad del grupo Barrabés.

«Creo que nos hemos pasado de frenada y de negatividad. Hay que positivizar los que aprobamos», explican los técnicos sobre la oferta de Barrabés.

La conclusión policial es dura. «Pese a una distribución inicial del trabajo», dice la UCO, «se comprueba que desde una fase temprana el sistema de evaluación no es independiente». Los investigadores añaden que el trabajo de los evaluadores queda «influido» por las consideraciones realizadas sobre cada licitador y por las «pautas establecidas» por el primer escalón de supervisión. La tesis se refuerza con decenas de correos y mensajes internos en los que se habla de subir, bajar, retocar, homogeneizar o disimular notas para cuadrar el resultado.

El material procede del análisis de las cuentas Office 365 de trabajadores y directivos de Red.es vinculados a la tramitación de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, los dos que ganó Barrabés. Esos mails comprometedores se incluyen en el atestado 86/2026 de la UCO, fechado el pasado 21 de mayo del 2026, que consta de 158 páginas. Ese documento vuelve a situar la relación entre Begoña Gómez, Barrabés, la cátedra de la Complutense y las adjudicaciones de Red.es como uno de los ejes indiciarios del procedimiento.

Los mensajes más delicados son varios en los que los empleados públicos hablan sin rubor de los amaños. En uno de ellos se afirma: «La de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí». En otro, siempre según el material policial incorporado al sumario, se reclama: «Hay que bajarles la nota a los otros». «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas», afirma otro funcionario.

Las expresiones usadas para los amaños son muy chuscas: «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los súper jefazos señalen con sus dedazos»; «Creo que nos hemos pasado de frenada y de negatividad»; «Hay que positivizar los que aprobamos, que excepto Everis y Barrabés parece que también los tendríamos que suspender»; hay «más taxativo» con las ofertas que suspenden...

«Un auténtico mamoneo»

Buena parte de los comentarios en los mails versan sobre el escándalo que para los propios evaluadores supone cumplir las órdenes de bajar la puntuación a los contrincantes del ‘recomendado' de Begoña Gómez. «Pues esta mañana me han llamado Pilar y Laura después de reunirse con Luis y ha pedido bajar la puntuación de Everis (competidor de Barrabés), que no le quiere ni bonito»; «No se puede justificar la bajada de Everis más, lo que implica disimular con una bajada de las mejores en general»; «A mí me parece un auténtico mamoneo después del panzón de leer y valorar. Si lo dicen desde el principio, me hago a la idea y hago lo que quieren y punto. Pero tanto trabajar para esto... me enerva el alma»; «Pues sí coño! q digan q no quieren q gane Everis desde el principio»; «A ver Laura, el informe lo firma Luis. Si ha pedido que se baje a 7 hay que bajarlo»; «Simplemente hay que destacar literalmente los aspectos negativos que indicó Luis ayer y cascarle un 7»...

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La UCO encuadra esos correos dentro de las conversaciones privadas entre miembros del grupo de evaluación encargado de puntuar las ofertas concurrentes. No se trataba de una fase menor: era el momento en el que se asignaban los puntos de los criterios subjetivos, aquellos que permiten al valorador un margen de apreciación mucho mayor que las fórmulas automáticas.

La Guardia Civil subraya que la UTE en la que participaba Barrabés «resultó ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad». Y añade una conclusión aún más explícita: «la predilección» por esa candidatura «se observa durante todo el proceso de valoración». Los correos aparecen en el circuito interno de los evaluadores de Red.es. El firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos examinados era, según la documentación judicial, Luis Prieto, investigado en la causa seguida por la Fiscalía Europea.

Las adjudicaciones bajo sospecha son dos contratos de Red.es ligados a programas de formación en economía digital. El expediente 014/20-ED se refería al «servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital» y el 016/20-ED al «servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital». Ambos fueron adjudicados a una UTE integrada por Innova Next, del grupo Barrabés, y The Valley Digital Business School. El primero fue adjudicado el 30 de julio del 2021 por 7.778.926,45 euros. El segundo, el 2 de agosto del 2021, por unos 4,4 millones. En los expedientes se aportaron cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez.

Esas cartas son la clave que conecta los contratos con la causa principal contra la esposa de Pedro Sánchez. Gómez las firmó en julio de 2020, en su condición de codirectora del máster de Captación de Fondos para ONL de la Complutense, cuando Barrabés ya venía colaborando con ella en proyectos académicos y empresariales vinculados a la futura cátedra. Según el auto de apertura de juicio oral, esas ofertas acabaron siendo adjudicatarias de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED.

La pieza separada sobre Red.es, sin embargo, no investiga a Begoña Gómez. Peinado rectificó el alcance de esa nueva causa tras una primera resolución confusa y aclaró que el nuevo frente quedaba limitado a Juan Carlos Barrabés y a posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. La esposa del presidente no figura como investigada en esa pieza por los contratos de Red.es. Pero esos mismos expedientes sí han servido como base indiciaria para sostener el delito de tráfico de influencias que se le atribuye en la causa principal.

«Es un auténtico mamoneo después del panzón de leer y valorar. Si lo dicen desde el principio, me hago a la idea y hago lo que quieren y punto»

El informe de Hacienda ya había puesto el foco en esas adjudicaciones. La Intervención General de la Administración del Estado analizó dos contratos financiados con fondos europeos y concluyó que las cartas de apoyo firmadas por Gómez fueron valoradas positivamente aunque no figuraban como requisito en las bases. Para la IGAE, valorar elementos no previstos en los pliegos fue una «adulteración de la valoración técnica» y una actuación «arbitraria» y «contraria al principio de igualdad».

Hacienda también resaltó que la valoración subjetiva tuvo más peso del previsto, que no se respetó la fórmula matemática anunciada, que el precio acabó teniendo menos relevancia de la que figuraba en las bases y que la evaluación no fue realizada por un comité de expertos. Además, advirtió de que el informe de valoración fue firmado por una sola persona y de que la mesa de contratación actuó con un papel pasivo. La IGAE llegó a sostener que, sin esa ponderación alterada, la posición de Barrabés habría sido peor.

«Me ha pedido bajar la puntuación de Everis (competidor de Barrabés), que no le quiere ni bonito»

Red.es, por su parte, tras conocerse el contenido de estos mails sostuvo que el contrato investigado en la pieza separada no contó con ninguna declaración de interés firmada por Begoña Gómez y que Peinado rectificó la apertura inicial al no guardar ella relación con ese procedimiento.

La entidad presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que niega que el contrato estuviera financiado con fondos europeos, por lo que considera «materialmente imposible» un fraude a los intereses financieros de la UE; afirma que el libro blanco no era un requisito previo de la licitación, sino un entregable durante la ejecución; y defiende que las conversaciones internas entre evaluadores no reflejan arbitrariedad, sino discrepancias técnicas razonadas sobre una oferta que, según Red.es, fue considerada excelente.

La Fiscalía Europea consideró inicialmente que esas irregularidades podían ser constitutivas de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión. Pero el juez de garantías de la Audiencia Nacional dejó sin efecto la avocación y el asunto regresó al juzgado de Peinado. A partir de ahí, el instructor abrió una pieza separada, limitada a Barrabés, mientras mantenía en la causa principal a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al propio empresario por los delitos ya investigados.

El caso llega ahora a una fase decisiva. Peinado ha abierto juicio oral contra Gómez y Álvarez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Barrabés irá al banquillo por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Audiencia Provincial de Madrid debe revisar en julio los recursos contra el procesamiento y la vía del jurado. Mientras tanto, los correos de Red.es vuelven a situar en primer plano el origen de la causa: las recomendaciones firmadas por Begoña Gómez y las adjudicaciones millonarias al empresario que ya colaboraba con ella.

Red.es lo niega todo

Por su parte, Red.es ha remitido a la fiscalía de Delitos Económicos de Madrid un escrito en el que niega la existencia de prevaricación o fraude en una adjudicación al empresario Juan Carlos Barrabés, tal y como sostiene un informe de la UCO.

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital, del que depende la entidad pública empresarial Red.es, han indicado que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la Unio?n Europea (UE), por lo que «resulta materialmente imposible la concurrencia de un eventual fraude a los intereses financieros de la Unio?n Europea».

En cuanto a la posible existencia de un delito de prevaricacio?n, al haberse supuestamente obviado «la inexistencia de un libro blanco que exigía en los pliegos como requisito necesario», tal y como señala la UCO, Red.es aclara que la presentación de un libro no era un requisito previo a la formalización del contrato.

La existencia de discrepancias entre evaluadores «no evidencia ausencia de criterio, sino precisamente la concurrencia de valoraciones técnicas razonadas que, en todo caso, se sustentan en motivos expresados y explicitados en la correspondiente motivación, excluyendo así cualquier actuación arbitraria en sentido jurídico», dice el escrito.