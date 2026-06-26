Gran enfado de Zapatero con la policía y las filtraciones: «El resultado es desolador y un atropello a los derechos»

Zapatero, llegando a la Audiencia Nacional este miércoles pasado Mohammed Salem | REUTERS

José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un duro escrito ante el juez José Luis Calama para exigir medidas reforzadas que preserven su intimidad tras la filtración de sus agendas personales y del chat íntegro con su secretaria, Gertrudis Alcázar, el pasado miércoles. La defensa del expresidente denuncia una «absoluta falta de cuidado y de respeto» a sus derechos fundamentales, habla de «acontecimientos muy graves» y sostiene que la difusión de los anexos del último informe de la UDEF ha provocado un daño de «devastadores efectos».

El escrito, firmado por su abogado, Víctor Moreno Catena, llega después de la incorporación al procedimiento del informe UDEF 2910/26, sobre las supuestas gestiones de Zapatero en Bolivia, y de sus anexos. Entre ellos figuran la agenda completa del expresidente del 2024, la del 2025 y las «conversaciones íntegras de WhatsApp» entre Gertrudis Alcázar y Zapatero, recogidas en un PDF de 1.084 páginas.

Leer más: Zapatero mantuvo al menos diez reuniones con Sánchez mientras facturaba por sus gestiones internacionales

La defensa reprocha que ese material se subiera el miércoles al Cloud judicial «sin marcas de agua» y afirma que, como era previsible, «ha dado lugar» a que tanto el informe como los anexos tuvieran «un inmediato reflejo en los medios de comunicación». Según el escrito, a partir de las 15.00 horas del día anterior comenzaron a publicarse «fragmentos del contenido de las agendas» y de las conversaciones entre Zapatero y su secretaria, con una vulneración «grave e irreparable» de sus derechos fundamentales.

El expresidente sostiene que el problema no está solo en la filtración, sino en la decisión de incorporar de forma íntegra documentos que, a su juicio, contienen información personal ajena a la investigación. «No se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia: no», afirma el escrito. La defensa denuncia que se ha facilitado «sin más, en información plana, la totalidad de las agendas y de comunicaciones personales» con datos «estrictamente personales» y «de todo punto ajenos a la causa».

Leer más: Zapatero busca ahora la nulidad de la causa impugnando el volcado de un teléfono en EE.UU.

El tono del escrito es especialmente duro al referirse al chat con Gertru. La defensa habla de «la friolera de 1084 páginas» y recalca que allí constan «absolutamente todas las comunicaciones habidas entre ambos», tanto las que pudieran tener alguna relación con el informe como las que son «enteramente ajenas», «como sucede en la inmensa mayoría de los casos». Su conclusión es tajante: «El resultado es desolador y un atropello a los derechos del artículo 18 de la Constitución».

Zapatero sostiene que esa difusión afecta a su intimidad, a su vida privada, al secreto de sus comunicaciones, a la protección de datos y a su derecho a un proceso con todas las garantías. «Un investigado sigue siendo un ciudadano inocente y como tal debe ser tratado», afirma su defensa. Y añade que, por el hecho de estar investigado, una persona no pierde sus derechos ni los poderes públicos adquieren facultades para «allanar su intimidad y su vida privada», «eliminar su derecho al secreto de las comunicaciones» o «arrasar con su derecho a la protección de datos personales».

El escrito afirma incluso que la filtración ha permitido conocer datos sensibles como «la contraseña de la cuenta de correo» del expresidente, «sus números de teléfono» o «sus números de cuentas bancarias». La defensa califica esa situación de «auténtico disparate» y reprocha a la UDEF que no haya efectuado un expurgo previo de la documentación personal incautada.

Leer más: Los audios del interrogatorio de Zapatero: «El dato mata relato, quien cobra es usted»

El movimiento de Zapatero llega después de que Calama ya adoptara medidas para intentar frenar las filtraciones. El jueves, el juez acordó deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue el origen de las filtraciones y determine si pueden encajar en delitos de revelación de actuaciones reservadas. También ordenó crear una pieza de «información sensible» para las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados, accesible solo para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

Además, el instructor decidió que las partes reciban únicamente las transcripciones automáticas de esas declaraciones y que, si necesitan consultar alguna grabación concreta, lo hagan en la secretaría del juzgado sin recibir copia hasta una eventual apertura de juicio oral. Como tercera medida, limitó el acceso al Cloud, respecto de las acusaciones populares, a la acusación agrupada bajo dirección del PP.

Zapatero considera insuficientes esas cautelas y pide más. Solicita que se oficie a la UDEF para que en adelante se limite a anexar a sus informes la documentación «estrictamente necesaria» y se abstenga de acompañar «el contenido íntegro de documentos personales». A su juicio, incorporar agendas completas o conversaciones privadas «es seguramente el atentado más grave» contra los derechos protegidos por el artículo 18 de la Constitución.

También reclama abrir una pieza separada de expurgo, accesible únicamente al Ministerio Fiscal y a la parte afectada, antes de que cualquier información personal incautada en los registros del 19 de mayo sea trasladada a las partes o subida al Cloud. Pide, además, que se recaben medidas técnicas del Ministerio de Justicia, del CGPJ, del Ministerio del Interior y de Hacienda para reforzar la seguridad de LexNet y del Cloud. Entre esas medidas cita expresamente las «marcas de agua» en informes policiales y anexos.

La defensa añade un segundo frente: acusa a la UDEF de realizar una «investigación prospectiva» sobre Zapatero. Sostiene que el informe 2910/26, centrado en Focus Social Research y Bolivia, desborda el objeto fijado por el auto de 18 de mayo. «El objeto de la investigación policial y del procedimiento penal no puede ser una persona sino unos hechos concretos», afirma. Y advierte contra una «fishing expedition», es decir, una indagación «a ver qué se encuentra».

Por ello, pide al juez que obligue a la Policía Judicial a limitarse a los hechos delimitados en el auto de 18 de mayo y le prohíba servirse de la información «masivamente obtenida» para investigar cualquier actividad personal o profesional de Zapatero ajena a esos hechos. También reclama que el informe UDEF 2910/26 sea devuelto a la unidad policial, se desglose de la causa y quede fuera de los autos por referirse, según sostiene, a hechos ajenos y fruto de una investigación «prospectiva y no autorizada».