La gallega Verónica Barbero liderará Sumar con el reto de unir la izquierda alternativa

Manuel Varela Fariña
M. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. EUROPAPRESS

La acompañará en la candidatura Rosa Martínez, la número dos de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales

27 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, confirmó ayer el previsible paso de lanzar su candidatura para tomar las riendas de la formación fundada hace tres años por la vicepresidenta segunda, Yolanda

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