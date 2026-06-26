La gallega Verónica Barbero liderará Sumar con el reto de unir la izquierda alternativa

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. EUROPAPRESS

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, confirmó ayer el previsible paso de lanzar su candidatura para tomar las riendas de la formación fundada hace tres años por la vicepresidenta segunda, Yolanda