Felipe VI y Sheinbaum avanzan en el deshielo España-México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

Las relaciones entre España y México han estado atravesadas en los últimos años por momentos de tensión diplomática, concretamente desde que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le solicitó por carta a Felipe VI que pidiera perdón por los atropellos que, a su juicio, cometieron los españoles durante su llegada a América en el siglo XVI. Con ese antecedente, la reunión de este viernes entre el jefe de Estado español y la máxima mandataria del país iberoamericano, Claudia Sheinbaum, se enmarca en un proceso de deshielo que ha comenzando este año.

La cita busca dar continuidad a los recientes gestos de acercamiento protagonizados en los últimos meses para aliviar las tensiones diplomáticas. Así lo aseguró el pasado jueves la Casa Real, y lo confirmó el Ministerio de Exteriores. Sheinbaum avanzó que en la reunión sacaría a colación la cuestión de los pueblos originarios y su trascendencia en la etapa precolombina. Un gesto que incide en la vía que abrió su predecesor, aunque en apariencia de manera más templada, y señala el camino que pretende que recorra el monarca.

Vaivén diplomático

La postura de España ante esta demanda ha ido adquiriendo matices desde que López Obrador envió la misiva. La primera reacción española ante la petición mexicana fue tajante: el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, despejó toda posibilidad de que el Estado español pidiese perdón por la Conquista en esos términos. «Del mismo modo que no vamos a pedir a la República francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España», comparó Borrell.

A partir de ese momento, las relaciones diplomáticas se congelaron. De hecho, en septiembre del 2024, la nueva presidenta de México no invitó a su toma de posesión al rey, un gesto de cortesía habitual en los países iberoamericanos. Como respuesta, el Gobierno, para expresar su malestar, tampoco envió ningún representante al acto.

Sin embargo, desde que comenzó el año 2026, los puentes han empezado a reconstruirse. La presencia del monarca en la exposición sobre mujeres indígenas el pasado marzo, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano en Madrid, marcó un punto de inflexión. Allí, el jefe de Estado reconoció que «hubo mucho abuso» y «controversias éticas» en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Unas declaraciones que Sheinbaum interpretó como un «gesto de acercamiento». En esas mismas fechas, la Zarzuela dio a conocer que Sheinbaum había invitando al rey a presenciar el encuentro entre España y Uruguay del Mundial de fútbol en la ciudad mexicana de Guadalajara, que se celebra a las dos de esta madrugada, hora española.