Dos generales ratifican que sus superiores les ordenaron que la UCO «se pusiera de perfil» en causas de afectación política

Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, habría ordenado a la UCO que no hubiera «nada» en su informe sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedor Sánchez. A.Carrasco Ragel|A.Carrasco Ragel | EFE

Rafael Yuste y Alfonso López Malo, generales de la Guardia Civil, ratificaron ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor la causa sobre la trama presuntamente liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, las declaraciones que ambos prestaron el 27 de mayo pasado ante los agentes de la UCO. En aquella ocasión, ambos señalaron que en julio del 2024 recibieron instrucciones para que esta unidad se pusiera «de perfil» y no fuera «proactiva» en las causas «que tuvieran afectación política».

Ambos generales matizaron que entendieron estas indicaciones como genéricas y no referidas a un único partido, en referencia al PSOE, aunque en aquel momento la UCO ya instruía las principales causas que afectaban al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Antecedentes

Ante los investigadores de la UCO, tanto Yuste como López Malo relataron que el 12 de julio del 2024, cuando el primero aún era jefe de la unidad, y el segundo el superior jerárquico de este, participaron en una reunión con el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. En la misma, Marcos les habría mostró su enfado porque la unidad había propuesto a la jueza de Badajoz que instruía el caso de David Sánchez recabar los correos electrónicos de varias cuentas de la Diputación.

Según sus testimonios, Marcos les reprochó que la UCO hubiera planteado la práctica de esta diligencia y le pidió que el informe estuviera terminado en una semana «y que no haya nada». Yuste añadió que cuatro días después, en otra reunión con López Malo y varios de los investigadores, el teniente general Llamas instó a «ponerse de perfil» en las causas con contenido político y que, en el caso concreto del hermano de Sánchez, fuera la jueza Beatriz Biedma la que llevara la iniciativa.

Del mismo modo, ambos generales respaldaron este viernes que Mercedes González, que sustituyó a Marcos en la dirección general en septiembre del 2024, sabía desde abril siguiente que había una campaña de desprestigio supuestamente orquestada por la trama.