Aragón levanta el confinamiento de Fonz y mantiene el nivel dos por el incendio de Tamarite

Un incendio forestal en Tamarite, en Huesca, obligó al desalojo de dos núcleos urbanos. En uno de ellos, Font, ya han vuelto los vecinos Bomberos de Aragón | EFE

El Gobierno de Aragón ha levantado el confinamiento de Fonz (Huesca) al reducirse la presencia de humo provocada por el incendio de Tamarite de Litera, aunque mantiene activado el nivel dos del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) y declarará la alerta roja plus en la comunidad durante el fin de semana ante el elevado riesgo de nuevos fuegos. La decisión se ha adoptado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada a primera hora de este viernes.

El Ejecutivo ha enviado un nuevo mensaje ES-Alert para comunicar el desconfinamiento, aunque ha advertido de que la medida podría revertirse si empeora la evolución del incendio. Al término de la reunión, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha pedido «mucha prudencia» y ha recordado que la previsión meteorológica para este viernes vuelve a estar marcada por altas temperaturas, baja humedad y viento cálido del sur. «¿El incendio está mejor que ayer? Sí, pero hay que ser muy prudentes», ha afirmado.

Durante la noche, el operativo ha logrado reducir la intensidad del fuego y ha trabajado especialmente en la cabeza del incendio, junto a Fonz, donde ya no hay llama. A primera hora se han reincorporado los medios aéreos, que concentran sus esfuerzos en la masa arbolada del flanco derecho, el sector que más preocupa a los técnicos y donde se pretende avanzar en acotar la zona y consolidar las líneas de control.

El incendio continúa activo, aunque ya no presenta un frente continuo como el jueves, sino focos dispersos dentro de un perímetro que ronda las 4.400 hectáreas, una superficie que, según ha precisado el consejero, corresponde al perímetro afectado y no a la zona calcinada, ya que la mayor parte es terreno agrícola y menos del 15 % corresponde a masa forestal.

La prioridad sigue siendo proteger a la población. El Gobierno de Aragón estudia organizar convoyes escoltados por la Guardia Civil para que los vecinos desalojados puedan acceder temporalmente a sus viviendas a recoger medicamentos, atender animales o retirar enseres. En estos momentos permanecen evacuadas 29 personas, entre ellas cinco menores, atendidas por los servicios sociales.

En el dispositivo participan medios del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación Provincial de Huesca, la Generalitat de Cataluña y la Comunidad Valenciana. El consejero también ha destacado la colaboración de los agricultores de la zona, que han contribuido con su maquinaria a la apertura de cortafuegos para frenar el avance de las llamas.

Además, Bermúdez de Castro ha informado de un nuevo incendio originado por una tormenta seca en Luesia, en la comarca de las Cinco Villas, donde ya trabajan medios aéreos para evitar su propagación.