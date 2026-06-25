Vota y opina: ¿Crees que Zapatero debería devolver las joyas incautadas, como le pide Felipe González?

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

Los mensajes entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, acorralan el expresidente del Gobierno. La investigación de la trama revela indicios de ingresos no justificados, así como un movimiento del exsocialista para buscar documentos que pudiesen probar que sus asesorías no eran ficticias, tras la detención de Julio Martínez en diciembre. Y las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz, tasadas en 1,3 millones de euros, siguen siendo una de las mayores incógnitas en torno al caso.

Sin un origen claro, su secretaria aseguró que eran regalos de «viajes» y parte de una herencia familiar, aunque el entorno del expresidente las vinculó con un presente que el rey Abdalá de Arabia Saudí le entregó en España en el 2007. El también ex jefe de Gobierno socialista Felipe González insistió este miércoles en que devolviera las piezas si esta era su procedencia —además de solicitar a Sánchez que dimita o convoque elecciones—. Zapatero aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las alhajas.

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