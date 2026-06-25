Teijelo admite ante Pedraz que acudió a la Fiscalía con Leire Díez pero niega ser miembro de la trama

El abogado Jacobo Teijelo, que defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional Rodrigo Jimenez | EFE

Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán y contratado por el PSOE, admitió este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que acudió con Leire Díez, la fontanera socialista, a la sede de la Fiscalía General del Estado y que Ferraz le fichó para elaborar análisis jurídicos sobre resoluciones y procedimientos judiciales que afectaban al partido o a su entorno. El letrado, investigado en el caso cloacas, negó en todo momento formar parte de la presunta red organizada por Díez para recabar información comprometedora sobre jueces, fiscales, guardias civiles y otros investigadores de causas sensibles para el PSOE.

Teijelo, defensor del que fuera secretario de Organización socialista Santos Cerdán, solo contestó a las preguntas de la Fiscalía y de su propia defensa. Durante la comparecencia reconoció que el PSOE le pagó 125.000 euros por trabajos de asesoramiento y explicó que el partido le pidió su opinión sobre escenarios judiciales, resoluciones y viabilidad de procedimientos abiertos. También sostuvo que dos facturas posteriores no le fueron abonadas por una «incompatibilidad» sobrevenida cuando asumió la defensa de Cerdán. Según su versión, no cobró dinero de Leire Díez.

La declaración era una de las más relevantes de esta fase de la instrucción. La UCO sitúa a Teijelo como una de las piezas jurídicas de la trama de Leire. No lo presenta como un abogado contratado de forma aislada, sino como un letrado que, según los investigadores, «se habría integrado en la supuesta organización investigada» y participado en varias líneas: la vía Fiscalía General, la ofensiva contra la UCO, los análisis sobre hidrocarburos, los pagos del PSOE y maniobras relacionadas con investigados o testigos sensibles.

La primera línea es económica. El informe 98/2026 de la Guardia Civil sostiene que el PSOE contrató a Teijelo mediante una nota de encargo formalizada por Ana María Fuentes, gerente del partido. Según la UCO, esa contratación se hizo «a petición» de Cerdán, que asumió la «supervisión y control» de los servicios. Los agentes documentan tres facturas por 125.000 euros, IVA no incluido, y dos posteriores de 26.500 euros cada una que el propio Teijelo aportó después a la Guardia Civil y que, según la UCO, «no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE».

Ese circuito tiene otra derivada bajo investigación. La UCO sospecha que Teijelo pudo servir como cauce para canalizar fondos desde el PSOE hasta José Aníbal Álvarez, primer abogado de José Luis Ábalos en el caso Koldo. En una conversación del sumario, Leire escribió a Cerdán: «Tengo al abogado del nervioso de los nervios». Cuando Cerdán preguntó por qué no cobraba, ella respondió: «Porque necesito pagarle a Jacobo y que él le dé como dijimos». Los investigadores dejaron por escrito que «no podría descartarse» que Teijelo hubiera sido utilizado para hacer llegar dinero al letrado de Ábalos.

La segunda línea es la Fiscalía General del Estado. Teijelo admitió que acudió con Leire a dos reuniones en la sede de la FGE, en la calle Fortuny de Madrid, el 6 de marzo y el 4 de abril de 2025. Allí se reunieron con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y persona de confianza de Álvaro García Ortiz. El letrado, sin embargo, no aclaró ante Pedraz el motivo de aquellas visitas.

No era compañera

También introdujo un matiz frente a la versión conocida hasta ahora. Teijelo negó haber presentado a Leire en la Fiscalía como compañera de despacho, porque, según explicó, no lo era. La Fiscalía sostuvo después que aquellas citas se limitaron a quejas sobre el fiscal José Grinda y que no hubo instrucciones del fiscal general ni actuaciones posteriores. La UCO, en cambio, encaja esas visitas en una estrategia más amplia para llevar a la FGE denuncias, materiales o relatos contra fiscales de Anticorrupción y contra investigaciones incómodas.

El chat completo entre Leire y Teijelo contiene frases como «Te llamarán de la FGE», «Voy yo contigo», «¿Te ha escrito el FGE?» o «Hay que pedir cita con Fiscalía». La conversación se prolonga desde noviembre del 2024 hasta junio del 2025, con más de 2.700 mensajes, cientos de mensajes borrados, envío de documentos y preparación de escritos, informes o denuncias.