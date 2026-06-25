El mensaje que acorrala a Zapatero: «Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?»
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El chat con su secretaria revela que, tras la detención de Julio Martínez en diciembre, el expresidente se lanzó a una vorágine de búsqueda de documentos para tratar de demostrar que sus asesorías no eran ficticias25 jun 2026 . Actualizado a las 08:52 h.
Gertrudis Alcázar, Gertru, la fiel secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, cometió un error imperdonable: no borrar los mensajes de WhatsApp de su móvil Android. Y ese desliz le puede costar muy caro al «Jefe», tal y como