El mensaje que acorrala a Zapatero: «Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?»

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

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José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama
José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El chat con su secretaria revela que, tras la detención de Julio Martínez en diciembre, el expresidente se lanzó a una vorágine de búsqueda de documentos para tratar de demostrar que sus asesorías no eran ficticias

25 jun 2026 . Actualizado a las 08:52 h.

Gertrudis Alcázar, Gertru, la fiel secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, cometió un error imperdonable: no borrar los mensajes de WhatsApp de su móvil Android. Y ese desliz le puede costar muy caro al «Jefe», tal y como

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