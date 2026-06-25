El mensaje que acorrala a Zapatero: «Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?»

José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

Gertrudis Alcázar, Gertru, la fiel secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, cometió un error imperdonable: no borrar los mensajes de WhatsApp de su móvil Android. Y ese desliz le puede costar muy caro al «Jefe», tal y como