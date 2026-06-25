El juez Pedraz investiga a ocho directivos de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

Registros en la sede de la empresa Tubos Reunidos dentro de la investigación de la Audiencia Nacional Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

Un nuevo giro de tuerca. Eso es lo que ha experimentado la investigación por un presunto tráfico de influencias que mantiene el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el polémico rescate de Tubos Reunidos por la SEPI por 112,8 millones y los cerca de 250.000 euros que la trama Leire cobró en comisiones.

Así se recoge en el auto emitido por el juez sobre una de las piezas separadas del caso que se había declarado secreta y a la que ha tenido acceso este periódico. Las diligencias llevaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de la SEPI el pasado 4 de junio con un requerimiento para incautarse la documentación referida al rescate de Tubos Reunidos y el contenido de los correos electrónicos y las carpetas de trabajo de ocho directivos de la empresa pública.

De ellos, tres ya no están en la SEPI y otros dos son el actual vicepresidente de la entidad, Bartolomé Lora, y Julián Mateos-Aparicio, director del fondo FASEE, que tramitó los rescates de empresas estratégicas tras la pandemia como Tubos Reunidos, Plus Ultra o Air Europa.

El auto, que no supone imputación todavía, exige a la sociedad estatal que detalle qué cargos ostentaron, en qué perÍodos, qué funciones tuvieron -«más concretamente, en el ámbito de la contratación»-, de quién dependían, quién los nombró, por qué cesaron y las direcciones y contenido del correo corporativo que usaron entre el 2020 y el 2025.

El movimiento, eso sí, supone añadir una nueva onda en el impacto de la investigación judicial iniciada sobre la trama Leire por la actuación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, su socio, Antxon Alonso, la exafiliada Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Así, los investigados ya no son solo los tres directivos afectados de Tubos Reunidos, sino que esa condición afecta al núcleo duro del banco público que depende del Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por la vicepresidenta María Jesús Montero, y que puso en marcha el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Se trata de una herramienta que se dotó inicialmente con 10.000 millones de euros y terminó con 30 operaciones aprobadas por 3.255,8 millones. Entre las compañías beneficiarias estuvieron Air Europa, Técnicas Reunidas, Hotusa, Duro Felguera, Plus Ultra, Air Nostrum, Vicinay y Tubos Reunidos, entre otras.

La diligencia, por lo tanto, apunta al corazón administrativo del fondo público. Además, Pedraz no solo pide el expediente AFPT FS/13/Tubos Reunidos, sino que ordena que se entregue «cualquier solicitud presentada por la compañía y su respuesta», cualquiera que fuera el tratamiento dado por la SEPI: admisión, inadmisión, denegación o cualquier otro. También reclama documentación que no hubiera sido aportada previamente.

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Papel de Santos Cerdán

Esta nueva línea de investigación se ha activado después de que el juez Pedraz y el Ministerio Fiscal hayan constatado las pruebas recogidas en la investigación de la UCO. Evidencias que mostrarían cómo el que fuera presidente de la SEPI y pieza clave de la trama, Vicente Fernández, mantuvo hilo directo y capacidad de influencia sobre muchos responsables del organismo público, aunque él ya no trabajara allí.

Una situación a la que se añade un elemento clave encontrado en la agenda de Cerdán en el requerimiento realizado en Ferraz. Se trata de una anotación tras la reunión mantenida con Leire Díez y responsables de Tubos Reunidos en noviembre deL 2024 para lograr un aplazamiento en los pagos. El ex número tres del PSOE escribió en su cuaderno «Julián Mateos -SEPI». Para Pedraz, esas notas, junto con el atestado de la UCO, indican que Cerdán conocía las pretensiones de Tubos Reunidos y estaba al tanto del rol de determinadas personas en relación con la autorización de la SEPI.

El deber de secreto

Los contactos y mensajes recogidos por las pesquisas policiales entre los miembros de la trama y los trabajadores de la SEPI evidenciarían, en el menos grave de los casos, la violación del deber de secreto, si no evidencias de un activo tráfico de influencias. Y es que ya en la fase de la solicitud del rescate, el expresidente del banco público mantuvo contactos de forma especialmente intensa con el que fue hasta el 2021 director corporativo de la SEPI, Miguel Ángel Santiago Mesa, ahora fuera de la empresa.

Fernández fue trasladando a Santiago todos sus movimientos con Tubos Reunidos desde septiembre del 2020, antes incluso de que la empresa presentara la solicitud formal de rescate. El entonces director corporativo iba también dando cuenta puntual de los movimientos en el expediente de la empresa vasca hasta el punto de que el sumario de la UCO recoge varios mensajes en los que desvela detalles del expediente, como que la ayuda solicitada de Tubos Reunidos era de 100 millones o que se había creado un grupo de trabajo interno con la consultora KPMG, que asesoraba a la empresa vasca, y que «había buena sintonía».

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En esas gestiones fue clave el papel de otra de las ocho investigadas, Rosario Martínez, la responsable de tramitar el expediente de Tubos Reunidos. Martínez, a la que Fernández se refiere siempre como Charo, informaba puntualmente de los avances en el trabajo y respondía a las demandas del expresidente de la entidad pública como si mantuviera el cargo al frente de la SEPI. Actualmente, la entonces directora de empresas participadas II, está en el comité de dirección de la Fundación SEPI.

«Tiene prisa»

En la tramitación del expediente de Tubos Reunidos, el otro encargado en la SEPI fue el director de empresas participadas III, Miguel Ángel Figueroa, también investigado. Funcionario de carrera en el cuerpo de superior de administradores generales de la Junta de Andalucía, fue nombrado con la llegada de María Jesús Montero al Ministerio de Hacienda, con quién ya coincidió en su época en el Gobierno de Andalucía.

En el 2025 volvió a esta Administración autonómica como interventor general, pero tras la investigación abierta contra él y la personación de la Guardia Civil el 4 de junio en la sede de la SEPI, dimitió por «motivos personales» el 12 de junio.

El vicepresidente actual, Bartolomé Lora, también es uno de los investigados por la Audiencia Nacional, aunque su presencia en el sumario de la UCO es menor. Lora asumió la presidencia interina de la SEPI tras la salida de Vicente Fernández en octubre deL 2019. El miembro de la trama dejó el banco público tras reabrirse una investigación contra él por una concesión de licencias para la mina de Aznalcóyar.

Eso obligó a Lora a asumir ese papel hasta que en marzo deL 2021 se nombró a la actual presidenta, Belén Gualda. En el sumario de la UCO aparecen varios contactos de Fernández con Lora y un intento concreto para que participara en una comida con un directivo del Banco Santander y responsables de Tubos Reunidos, de la que el actual vicepresidente de la SEPI trata de zafarse señalando que «quizá podría» y que «tiene prisa». El atestado concluye que podría haber asistido brevemente.

Otro de los investigados es Julián Mateos-Aparicio, el actual director del fondo FASEE. Las diligencias del Instituto Armado han recogido varios contactos con Vicente Fernández y con el exconsejero de Tubos Reunidos Rodríguez Pérez-Urrutia durante las gestiones en EL 2024 que la empresa vasca inició, junto a los miembros de la trama, para obtener una aplazamiento de un pago de 12 millones. El expresidente de la SEPI llega a invitar a Mateos-Aparicio a ver un partido de Champions del Atlético de Madrid frente al Borussia de Dortmund el 10 de abril deL 2024. Un ofrecimiento que el director del fondo FASEE rechaza señalando que «tal y como está la situación, este tipo de eventos los tengo terminantes prohibidos».

El que fuera director de comunicación de la SEPI hasta EL 2021, Federico Castaño, colocado por el PP antes de la llegada del PSOE al Gobierno en el 2018, es otro de los investigados. Fernández, según la UCO, contactó con él en varias ocasiones para saber el punto en qué se encontraba la tramitación del expediente de Tubos Reunidos.

La lista sobre la que se centra el foco de la Audiencia Nacional se completa con César González y César Hernández. Ambos son directores de área en el FASEE y su aparición en la investigación de la Guardia Civil es más reducida.