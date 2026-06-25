Detenida una alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente por un presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Soria

Marta Viu, detenida en la operación Fuentona.

Siete personas fueron detenidas en el marco de la denominada operación Fuentona, sobre presuntas irregularidades en la contratación y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Soria. La investigación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de esta ciudad, y apoyada por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO), que este martes registraron durante más de once horas dependencias del Consistorio y dos domicilios particulares, informa El Norte de Castilla.

Seis de los arrestos se produjeron el martes, y el séptimo, este miércoles. Entre los detenidos, se encuentra una subordinada de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Se trata de Marta Viu, actual jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina de este ministerio, según publica The Objective. Esta bióloga y funcionaria fue arrestada en la Comunidad de Madrid junto a otra persona, David Vicente Hernández.

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Dimite una edil socialista

Los otro cuatro detenidos, todos en Soria, son la hasta ahora concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos Grande (PSOE), y su marido, y las empresarias Ángela Blázquez Casado y Araceli Soler Garijo. La edila socialista, que este miércoles fue puesta en libertad provisional, renunció al acta y se dio de baja como militante socialista, tiene que comparecer ante el juez cada 15 días, según explicó en un comunicado. Santos, que pasó la noche en los calabozos del instituto armado, aseguró que entrega el acta y se da de baja del PSOE «desde la responsabilidad personal e institucional, con el único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista».

Una causa secreta

La causa, cuyas diligencias están declaradas por el juzgado como secretas, investiga hechos supuestamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los hechos tienen que ver con la contratación de una empresa vinculada con esta concejala, según explicaron a Efe fuentes próximas a la investigación. Los arrestados quedaron en libertad, pero con la obligación de comparecer ante el juzgado si son requeridos.

Los grupos municipales de PP y Vox en el Ayuntamiento de Soria confirmaron que el alcalde, Javier Antón (PSOE), reconoció que este lunes tuvo comunicación de que el martes iba a haber un registro de la Guardia Civil. Vox presentó una querella por revelación de secretos para que se investigue si el exalcalde Carlos Martínez conocía este registro antes de que se produjese.