El Congreso aprueba con el apoyo de Vox y Junts la moción del PP que pide una cuestión de confianza y la dimisión de Pedro Sánchez

Bolaños y Sánchez en el Congreso SERGIO PÉREZ | EFE

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

Al término de las votaciones la bancada popular ha irrumpido con gritos de «dimisión, dimisión» acompañados de golpes desde sus escaños, mientras el jefe del Ejecutivo, los miembros del Gobierno presentes en el pleno y diputados del PSOE aplaudían en pie.

La moción se ha votado por puntos y acortada sobre el texto original, que pedía elecciones, al no aceptarlo con esa redacción la Mesa del Congreso. El punto en el que se insta a Sánchez a que considerara la oportunidad de plantear una cuestión de confianza -donde se recordaba que la iniciativa del PP no tiene vinculación jurídica- ha salido adelante gracias a los votos de los populares, Vox y Junts, además del de los diputados de UPN y CC. En total 178 votos a favor y 171 en contra.

También ha salido adelante el punto siguiente, donde se exige la dimisión de Sánchez para asumir responsabilidades por los «casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa» por el presidente. Este punto ha sido también apoyado por los mismos partidos, excepto por la diputada de CC, que en esta ocasión se ha abstenido.

La moción contenía un tercer punto donde se reprobaba la «voluntad de veto tanto por parte del Gobierno como de determinados grupos políticos, del debate de determinadas iniciativas o enmiendas», que también ha salido adelante porque aunque Junts se ha abstenido -además de Podemos- el PP ha unido sus votos a los de Vox, UPN y CC.

Efecto «cero», según el Gobierno

El Gobierno ha quitado importancia a que la mayoría del Congreso de los Diputados -incluidos los diputados de Junts- hayan apoyado que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y asuma con su dimisión responsabilidades políticas por los casos de corrupción. «Efecto político cero», señalan fuentes gubernamentales a Efe.

La votación se produce al día siguiente de que la portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, reclamase a Sánchez que se aparte y promueva otro candidato para terminar la legislatura, ante los distintos casos de presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo.

El líder del PP, tras la votación, reclamó la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. «Vamos a tomar muy buena nota de esta indisciplina del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. El presidente del Gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que ha pedido su dimisión», ha declarado Feijoo a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.