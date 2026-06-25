Ayuso, sobre la comparecencia de Sánchez: «Volví a recordar que me gusta mucho la fruta»

Ayuso, este lunes, en un acto informativo celebrado en Madrid. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este jueves «caradura» y «sinvergüenza» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por aludir ayer a su novio, Alberto González Amador, al defenderse de los casos judiciales que involucran a su entorno, y ha espetado: «Volví a recordar que me gusta mucho la fruta».

Díaz Ayuso ha recuperado así la expresión que su equipo trasladó a los medios de comunicación después de que, durante el debate de investidura de Sánchez en el 2023 y al mencionar este al hermano de Ayuso, la presidenta madrileña fuera cazada por las cámaras llamando «hijo de puta» a Sánchez. Ayer, Sánchez contraatacó a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, cargando contra el entorno de Díaz Ayuso, denunciando que González Amador se ha hecho «millonario» a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos, en referencia a su relación con Quirón, que dijo que le ha llevado a hacerse con casi 4,5 millones de euros.

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«Sánchez, eres un sinvergüenza», le ha respondido hoy Díaz Ayuso en una entrevista en Telecinco recogida por Efe, donde ha afirmado que el presidente «está desquiciado» porque «tiene las horas contadas» y su proyecto «está a punto de caer, totalmente carcomido». Considera Díaz Ayuso que España «está en manos de una mafia» y ha apuntado que «todo lo que rodea» a Sánchez está acabando en prisión, «como le va a acabar pasando a él mismo».

Y ha apuntado que dirigentes como José Luis Ábalos o José Luis Rodríguez Zapatero «se han sentido impunes» por ser «socialistas». «No hay un socialista digno que pueda defender algo así con tal de que no gobierne la derecha, que es lo más antidemocrático que se puede escuchar», ha abundado. Por último, la presidenta ha aseverado que Sánchez está embarcado en una «huida hacia adelante» que le llevará a «quemar las calles» e «inflar los censos» electorales.

Díaz Ayuso se ha referido también a las últimas informaciones publicadas sobre las investigaciones a González Amador, tras conocerse la semana pasada un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que indicaba, entre otros datos, que González Amador facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre el 2021 y el 2023 por servicios de consultoría. La presidenta ha considera que «desde Hacienda se ha ido troceando el expediente» abierto para «prolongarlo en el tiempo» y mantener viva la «operación de Estado» que, en su opinión, se está desplegando contra ella. Ha reiterado que no tiene «nada que ver» con las investigaciones judiciales a González Amador, con el que ha dicho no tener «una relación oficializada», y ha apostillado: «No tenemos nada a medias». «Lo que han hecho a lo largo del tiempo es escoger a un señor para intentar hacerme daño a mí en lo personal», ha declarado Díaz Ayuso en la entrevista.