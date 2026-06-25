La Audiencia de Madrid pisa el acelerador y estudiará el 13 de julio los recursos contra el procesamiento de Begoña Gómez
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La mujer de Sánchez conocerá antes de agosto si en el 2027 será juzgada por un jurado por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación25 jun 2026 . Actualizado a las 13:50 h.
Begoña Gómez probablemente se marchará de vacaciones en agosto conociendo cuál es su horizonte judicial. O al menos con algo más de información sobre la posibilidad de ser enjuiciada en algún momento del 2027 por un