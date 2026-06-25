La Audiencia de Madrid pisa el acelerador y estudiará el 13 de julio los recursos contra el procesamiento de Begoña Gómez

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros

La mujer de Sánchez conocerá antes de agosto si en el 2027 será juzgada por un jurado por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación

25 jun 2026 . Actualizado a las 13:50 h.

Begoña Gómez probablemente se marchará de vacaciones en agosto conociendo cuál es su horizonte judicial. O al menos con algo más de información sobre la posibilidad de ser enjuiciada en algún momento del 2027 por un

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