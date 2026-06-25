Ábalos denuncia desde Soto del Real un juicio «político» y una condena «predeterminada»
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El exministro, en un audio de doce minutos grabado en la prisión, arremete contra Aldama y anuncia que recurrirá ante el Constitucional el fallo que le condena a 24 años de cárcel25 jun 2026 . Actualizado a las 09:58 h.
José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la cárcel de Soto del Real tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por el caso mascarillas. En un audio de