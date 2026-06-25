Ábalos denuncia desde Soto del Real un juicio «político» y una condena «predeterminada»

Melchor Sáiz-Pardo

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas
José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas EUROPAPRESS

El exministro, en un audio de doce minutos grabado en la prisión, arremete contra Aldama y anuncia que recurrirá ante el Constitucional el fallo que le condena a 24 años de cárcel

25 jun 2026 . Actualizado a las 09:58 h.

José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la cárcel de Soto del Real tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por el caso mascarillas. En un audio de

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