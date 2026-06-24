Zapatero estudia acciones legales tras la filtración de su agenda y mensajes privados con su secretaria

El expresidente Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estudia emprender acciones legales por la filtración del contenido íntegro del chat con su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como de su agenda para los años 2024 y 2025. Así lo han confirmado a EFE fuentes del entorno del expresidente, que cuestionan, así, que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no haya efectuado una selección previa de los mensajes de su chat que son relevantes para la causa que instruye y que apunta al posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Como anexos al último informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el pasado 22 de junio, figuran el contenido íntegro de su agenda para los años 2024 y 2025, así como un documento de más de mil páginas con el volcado de su conversación de WhatsApp con su secretaria.

En estos mensajes aparecen valoraciones personales y comentarios acerca de la vida privada del expresidente, más allá de los elementos que la UDEF considera indiciarios para probar lo que apunta en este último informe, en el que se indica que Zapatero cobró 200.000 euros por hacer de intermediario con el Gobierno de Bolivia y un grupo empresarial peruano, Gloria, para que este último saliese beneficiado. Tras esta filtración, Zapatero estudia acciones legales, aunque por el momento se desconoce en qué se concretarán, según explican las fuentes consultadas por EFE.

El PSOE critica una «gravísima violación de la intimidad»

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha denunciado este miércoles «la gravísima violación de la intimidad» del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la filtración de conversaciones privadas e información médica ajenas a una causa judicial. «Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política. En serio: ¿quién va a parar esta deriva antidemocrática?», señala un mensaje de Torró publicado en sus redes sociales.

Una «cacería» contra Zapatero

En un comunicado difundido este miércoles, el PSOE abunda en esa idea, subraya que «no todo vale» y califica la filtración de «escándalo mayúsculo» y de «cacería» contra el expresidente. «Cuando una persona está siendo investigada, lo que debe analizarse son los hechos relacionados con dicha causa. Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial», señala el PSOE. «Si la inmensa mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, el escándalo es mayúsculo. Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia», concluye.

El Gobierno, preocupado por la «creciente frecuencia» de las filtraciones En la misma línea, el Gobierno ha mostrado su preocupación por la «creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso». Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas, según subrayan fuentes del Gobierno, que insisten en que los derechos fundamentales «no son negociables».

«Tenemos la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos» señalan las fuentes que sostienen que este respeto a los derechos fundamentales «debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial».