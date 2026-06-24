Vota y opina: ¿Te han convencido las explicaciones de Sánchez sobre la corrupción en su partido?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles en el Congreso la actuación del PSOE respecto a los casos de corrupción que han afectado al partido en los últimos meses. «Tratan de crear una sensación de corrupción generalizada que no existe», ha apuntado el jefe del Ejecutivo, indicando que los condenados e imputados —Jose Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán y Leire Díez — ya han sido expulsados de la formación. Al hilo de estas palabras, Sánchez aseguró que el principal objetivo es que «los que han manchado el nombre del PSOE lo paguen», pero descartó de nuevo un posible adelanto electoral. Y a ti, ¿te han convencido las explicaciones de Sánchez en el Congreso?

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