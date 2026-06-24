Sánchez invita a Feijoo a que revele «cuánto vale su casa» después de que éste le pida al presidente publicar su declaración de la renta

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, no prometía ser especialmente tenso por la sesión parlamentaria matutina dedicada a la condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, las cautelares a la esposa del líder de los socialistas y la investigación alrededor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La sesión de control al Gobierno sirvió para resolver cuestiones de última hora y dar carpetazo al período de sesiones.

Tras una mañana marcada por la comparecencia de Sánchez ante el Congreso para rendir cuentas sobre los presuntos casos de corrupción y las sentencias condenatorias a José Luis Ábalos y a Koldo García, el presidente dijo que su declaración de bienes «la tiene la Agencia Tributaria» y que su partido hace «política social» derivada de la convicción en la cohesión social y territorial. «Estos hacen sociedades mucho más justas», firmó.

Feijoo preguntó a Sánchez sobre su declaración de la renta, y este le invitó a hacerla pública a la vez. «Así nos enteramos de cuánto vale su casa en El Viso», dijo. Pero el líder de los populares adujo que «los españoles están cumpliendo con sus obligaciones», pero no Hacienda. Porque la falta de Presupuestos son un «soborno» a la ciudadanía, porque son una promesa más que un cumplimiento. «¿Usted se levanta alguna mañana pensando en los problemas de los españoles o no duerme ninguna noche pensando en los suyos?», preguntó.

Lo mismo que el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó, entre muchas otras cuestiones, «cuántos recursos públicos utilizó para tapar los agujeros que han dejado las cloacas a su paso», además de interesarse por las joyas de Begoña Gómez —sospechando que, como las de José Luis Rodríguez Zapatero, eran fraudulentas— antes de asegurar que es «el presidente más corrupto y ridículo de la historia de España». «¿Por qué sigue ahí sentado? ¿No le da vergüenza?», remató.

Sánchez le replicó con un simple «cero, ninguno», en referencia a emplear recursos del Estado, mientras el jefe de Vox insinuó que el presidente preparaba un «robo» electoral. «Señor Abascal, su partido preocupa y mucho. Decir que las elecciones van a ser un fraude. No aporta ninguna prueba y socaba la transparencia de un sistema democrático. El barro, para usted», cerró.

Fondos europeos y bonanza

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, también fue interpelado por Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, sobre la «corrupción» que cerca al PSOE. Y este, recordando las intervenciones de la mañana, dijo que la dirigente «procede a descalificar una de cada 50 palabras» según una inteligencia artificial, algo que demuestra que «van detrás del 'quítate tú que ya me pongo yo'» en lugar de perseguir la corrupción.

«A ustedes les gustaba el señor Víctor de Aldama cuando era su corrupto silencioso. Y claro, nada le gusta más a la mafia que un chivato silencioso. Eso les aterra, que puede que la semana que viene, la gente empiece a cantar», refirió Muñoz.

El diputado Juan Bravo, entendió que «lo que quiere decir Cuerpo es que van a seguir robando, ¿no?», porque la Unión Europea le ha dado un tirón de orejas al Ejecutivo con la pérdida del poder adquisitivo, la falta de política de viviendas o la subida del precio de la energía. «Su Gobierno es uno de mentiras y propaganda», añadió.

Por parte de Junts, Josep María Cruset interpeló también a Cuerpo para echarle en cara que «autónomos y trabajadores» ponen «en riesgo» sus ahorros mientras el Gobierno ni siquiera somete a votación la ley de autónomos propuesta por su partido. Todo ello con un efecto pernicioso que, según el posconvergente, tiene una repercusión perniciosa en las arcas catalanas. «Esta es la evidencia de su debilidad», argumentó. El vicepresidente se limitó a hablar de las inversiones en el tejido productivo catalán, evitando comentar la cuestión legislativa sugerida por Cruset.

Idoia Sagastizábal, del PNV, preguntó por la distribución de los fondos europeos, ya que Bruselas propuso una reforma sobre la forma en la que se donarán. «Pasarán ahora a un único plan estatal, lejos de la comprensión de la realidad territorial. Un nuevo modelo que además resta transparencia y no recoge la realidad de las regiones», definió para cuestionar qué papel jugarán las comunidades autónomas, puesto que tendrán que dialogar con el Gobierno central. «¿Cómo van a garantizarlo?», preguntó.

Cuerpo se refirió al programa de fondos europeos y dijo que «la propuesta de la Comisión Europea para centralizar y agilizar la distribución» de partidas, pero aunque habló de que «existen riesgos» de que las regiones pierdan relevancia en dicho proceso, tan solo mencionó que el Ejecutivo va a «defender el papel de las autonomías en la cogobernanza».

La sombra de Zapatero

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, tuvo un cara a cara con la popular Cayetana Álvarez de Toledo, que le preguntó por José Luis Rodríguez Zapatero a tenor de las investigaciones alrededor del expresidente y sus relaciones con los Gobiernos de Bolivia y Venezuela. «El hedor de una política exterior que se lucró con el hambre», dijo la dirigente, que además preguntó sobre el aval del exdirigente socialista: «¿Qué teme más, que Ábalos confirme el rescate de Plus Ultra, que Aldama acredite la financiación del PSOE con dinero venezolano?».

«Lo que me preocupa es que el señor Feijoo esté de acuerdo con usted cuando escribe 'sí a la guerra de Irán' y cuando expresa su admiración por estadounidenses e israelíes en su campaña», dijo Albares a la vez que reiteró que los populares «votaron en contra del tratado de amistad con Francia» que ahora tiene que ratificar el Senado. «Y también van a boicotear el tratado de Gibraltar para derribar el último muro continental de Europa», cerró.

Cuestionado también por ERC sobre las acciones policiales marroquíes sobre algunas figuras saharauis, Albares señaló que «hace más de 50 años que hay un conflicto» y que no se resigna «a que se alargue otros 50» y por eso apuesta por conversaciones diplomáticas.