El Gobierno critica la rebaja de la pena a Aldama por colaborar con la Justicia, pero indultó al arrepentido de la Gürtel
MADRID / LA VOZ
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«Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España», dijo Bolaños en 2024. Ha habido numerosos casos de reducción de condenas y también de suspensión de la ejecución por colaboración con la Justicia. La Fiscalía pidió la atenuante máxima «muy cualificada» para Francisco Correa23 jun 2026 . Actualizado a las 20:50 h.
«Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». La frase la pronunció el 29 de octubre del 2024 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para justificar el indulto del Ejecutivo al