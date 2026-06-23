El Gobierno critica la rebaja de la pena a Aldama por colaborar con la Justicia, pero indultó al arrepentido de la Gürtel

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Senado. CARLOS LUJÁN

«Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». La frase la pronunció el 29 de octubre del 2024 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para justificar el indulto del Ejecutivo al