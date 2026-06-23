El Gobierno critica la rebaja de la pena a Aldama por colaborar con la Justicia, pero indultó al arrepentido de la Gürtel

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Senado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Senado. CARLOS LUJÁN

«Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España», dijo Bolaños en 2024. Ha habido numerosos casos de reducción de condenas y también de suspensión de la ejecución por colaboración con la Justicia. La Fiscalía pidió la atenuante máxima «muy cualificada» para Francisco Correa

23 jun 2026 . Actualizado a las 20:50 h.

«Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». La frase la pronunció el 29 de octubre del 2024 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para justificar el indulto del Ejecutivo al

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