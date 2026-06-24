La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Tito Berni por el caso Mediador

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni (centro). Europa Press | EUROPAPRESS

La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por los presuntos delitos de cohecho y pertenencia a grupo criminal por el caso Mediador.

La misma pena solicita para el sobrino de Tito Berni, Taishet Fuentes, exdirector General de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino del exdiputado nacional por los presuntos delitos de cohecho y pertenencia a grupo criminal.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también ha solicitado una pena de 13 años de cárcel para el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, estafa y cohecho en la pieza principal del caso Mediador.

La Fiscalía se dirige al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife para solicitar la apertura de juicio oral con el fin de esclarecer una presunta trama que trataba de captar a empresarios del sector primario y de las energías renovables en Canarias durante el 2020 y el 2021 para ofrecer tratos de favor, adjudicación de contratos públicos y anulación de expedientes sancionadores a cambio de dinero, regalos y servicios de prostitución.