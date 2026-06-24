Feijoo exige a Sánchez que convoque elecciones: «Usted es el nexo político corruptor»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su intervención en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado durante su intervención en el Congreso al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el «nexo corruptor» y le ha emplazado a asumir responsabilidades políticas, disolver las Cortes y convocar elecciones para no «estirar minutos de la basura». Tras apuntar a su posible imputación y que pueda llegar a tramitarse un suplicatorio, ha avisado a los socios que «por decencia», deberían echarle con una moción de censura. En la sesión plenaria en el Congreso sobre las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno, Feijoo ha denunciado el «victimismo» con el que Sánchez ha acudido a la Cámara y la «indignidad que hay en los grupos que apoyan al Gobierno». De hecho, ha avisado a los socios del PSOE que «ahora ya son sus cómplices» y que «cómo sigan así acabarán siendo simples daños colaterales».

El líder de la oposición se preguntó «qué hace ahí todavía en su escaño», porque el Gobierno no puede seguir «sin autoridad moral». «La legislatura está exhausta. La pregunta es por qué tenemos que aguantar», dijo antes de decir que solo «cumple los mandatos que coinciden con sus intereses: Gobernar sin Presupuestos y normalizar la corrupción».

Feijoo dijo que se niega a «normalizar la corrupción» y aseguró que durante su mandato al frente de la Xunta de Galicia es el aval de su liderazgo ante la corrupción. Pero también recordó que los socios dieron su apoyo para «garantizar la limpieza institucional», y fue Ábalos quien subió al estrado para pedir el apoyo a Pedro Sánchez. «¿Dónde está el listón ahora? Ya hay dos sentencias del Supremo, registros en la sede del PSOE, en los ministerios. Han robado en pandemia. ¿Eso se puede digerir?», se cuestionó antes de decir que es «el número uno» de la corrupción, y no de los líderes de Europa. «Gracias al trabajo íntegro de jueces y fiscales se hará justicia. Pero a esta Cámara le compete otra cosa. Debe ver que toda la responsabilidad política la tiene usted», refirió Feijoo a Sánchez para también asegurar que «la corrupción» es él mismo y que su supervivencia política «solo entra dentro de los parámetros morales de EH Bildu», que aún le sigue apoyando.

El líder de los populares pidió que le «ahorre bochornos». Que dejen de dar «vergüenza ajena», porque se mostraban «muy indignados contra Ábalos y Koldo» y «le estaban pagando el abogado» y le pusieron «protección policial» a Leire Díez en vez de encausarse contra ella. «Las víctimas somos los españoles, y las víctimas somos nosotros. Cada día que pasa sin convocar elecciones es una agresión a la población española», matizó, y agregó una petición a sus socios: «Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Quien prefiere a un Gobierno corrupto y miente en vez de a uno honesto es quien debe responsabilizarse». «Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Qué desgracia ha sido para este país», dijo Feijoo antes de concluir que «Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado».