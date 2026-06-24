Los expertos avalan la reducción de pena a Aldama y el Supremo cita abundante jurisprudencia sobre ello

Víctor de Aldama. Empresario. Tras colaborar con la Justicia, la Fiscalía del Supremo le pidió siete años de cárcel pero solo fue condenado a 4,5. No entrará en la cárcel al suspenderse su condena Daniel Gonzalez | EFE

La rebaja de la condena a Víctor de Aldama tiene una explicación sólida, según los expertos consultados. Es la aplicación de una atenuante analógica de confesión y colaboración con la justicia. La atenuante estricta del