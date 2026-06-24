Los expertos avalan la reducción de pena a Aldama y el Supremo cita abundante jurisprudencia sobre ello
MADRID / LA VOZ
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La aplicación de la atenuante por por confesión y colaboración con la justicia, la rebaja de dos grados y la suspensión de la ejecución tienen sólido anclaje en el Código Penal24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La rebaja de la condena a Víctor de Aldama tiene una explicación sólida, según los expertos consultados. Es la aplicación de una atenuante analógica de confesión y colaboración con la justicia. La atenuante estricta del