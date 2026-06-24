Los expertos avalan la reducción de pena a Aldama y el Supremo cita abundante jurisprudencia sobre ello

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Víctor de Aldama. Empresario. Tras colaborar con la Justicia, la Fiscalía del Supremo le pidió siete años de cárcel pero solo fue condenado a 4,5. No entrará en la cárcel al suspenderse su condena
Víctor de Aldama. Empresario. Tras colaborar con la Justicia, la Fiscalía del Supremo le pidió siete años de cárcel pero solo fue condenado a 4,5. No entrará en la cárcel al suspenderse su condena Daniel Gonzalez | EFE

La aplicación de la atenuante por por confesión y colaboración con la justicia, la rebaja de dos grados y la suspensión de la ejecución tienen sólido anclaje en el Código Penal

24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La rebaja de la condena a Víctor de Aldama tiene una explicación sólida, según los expertos consultados. Es la aplicación de una atenuante analógica de confesión y colaboración con la justicia. La atenuante estricta del

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