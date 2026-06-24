El chat entre Zapatero y «Gertru»: de «me ha gustado Leire» a «darme un salto a liberar presos»... pasando por Puigdemont
MADRID / COLPISA
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La UDEF incautó a la secretaria de Zapatero un archivo con 3.099 mensajes que dejan al descubierto su agenda política, empresarial e internacional24 jun 2026 . Actualizado a las 17:47 h.
No era un buzón muerto. Era el canal directo entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria de confianza, Gertrudis Alcázar. El informe pericial lo identifica como conversación entre «Gertru» y «Jefe» y registra 3.099