Begoña Gómez entrega su pasaporte por orden del juez Peinado

El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de la Plaza de Castilla. Victor Lerena | EFE

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado su pasaporte este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), después de que así lo acordara el juez Juan Carlos Peinado como medida cautelar de cara al eventual juicio con jurado contra ella. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Gómez, acompañada de su abogado, Antonio Camacho, ha hecho entrega de su documento pocos minutos después de las 18.00 horas.

Como en anteriores ocasiones, Gómez ha entrado en los juzgados por el garaje tras solicitarlo el Departamento de Seguridad de Moncloa, al considerar la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, que existe un «posible riesgo para la integridad física» de la esposa del jefe del Ejecutivo.

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El letrado de Gómez interpuso un recurso de queja contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y su asesora Cristina Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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Así lo acordó el juez después de que en la audiencia preliminar celebrada la semana pasada en los juzgados de Plaza de Castilla las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír lo reclamaran.

Por su parte, la defensa de Gómez interesó que el tribunal superior anule tanto la retirada del pasaporte como las otras dos medidas cautelares acordadas por Peinado sobre ella y su asesora: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.