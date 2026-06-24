Las afirmaciones de Zapatero que el juez Calama puso en duda durante el interrogatorio

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Rodríguez Zapatero saliendo de prestar declaración
Rodríguez Zapatero saliendo de prestar declaración César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

La comparecencia judicial del expresidente estuvo marcada por momentos de tensión y discrepancias sobre algunos de los aspectos centrales de la investigación

24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El interrogatorio del juez José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero estuvo marcado por momentos de tensión y discrepancias sobre algunos de los aspectos centrales de la investigación.  Trabajos de consultoría Dudas sobre los

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