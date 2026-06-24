Las afirmaciones de Zapatero que el juez Calama puso en duda durante el interrogatorio
MADRID / LA VOZ
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La comparecencia judicial del expresidente estuvo marcada por momentos de tensión y discrepancias sobre algunos de los aspectos centrales de la investigación24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El interrogatorio del juez José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero estuvo marcado por momentos de tensión y discrepancias sobre algunos de los aspectos centrales de la investigación. Trabajos de consultoría Dudas sobre los