Zapatero intenta anular el caso y exige al juez el auto que autorizó incorporar los chats de EE.UU. que le incriminan

Melchor Sáiz-Pardo / A . Santos MADRID / COLPISA

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Rodríguez Zapatero saliendo de prestar declaración
Rodríguez Zapatero saliendo de prestar declaración César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El escrito advierte de que, sin autorización judicial motivada, las conversaciones deberían excluirse y podría promoverse un incidente de nulidad

23 jun 2026 . Actualizado a las 14:23 h.

José Luis Rodríguez Zapatero lo fía casi todo a anular la causa y no tanto a defender su inocencia. Su abogado, el procesalista Víctor Moreno Catena, ha desatado en las últimas horas una doble ofensiva contra

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