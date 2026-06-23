Zapatero intenta anular el caso y exige al juez el auto que autorizó incorporar los chats de EE.UU. que le incriminan
MADRID / COLPISA
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El escrito advierte de que, sin autorización judicial motivada, las conversaciones deberían excluirse y podría promoverse un incidente de nulidad23 jun 2026 . Actualizado a las 14:23 h.
José Luis Rodríguez Zapatero lo fía casi todo a anular la causa y no tanto a defender su inocencia. Su abogado, el procesalista Víctor Moreno Catena, ha desatado en las últimas horas una doble ofensiva contra