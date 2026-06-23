Vota y opina: ¿Qué te parece que el Supremo libre a Aldama de entrar en prisión por el caso mascarillas?
ESPAÑA
A diferencia de Ábalos y Koldo, penados con 24 y 19 años de cárcel respectivamente, el comisionista no deberá hacerlo por su aportación al descubrimiento de los delitos23 jun 2026 . Actualizado a las 10:30 h.
El Tribunal Supremo condenó este lunes al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García con 24 y 19 años de prisión respectivamente por graves delitos de corrupción relativos al conocido como caso mascarillas. En la trama también estaba involucrado el empresario Víctor de Aldama, quien, por su colaboración con la justicia —según explica la sentencia— a través de la aportación de documentación clave para la investigación, está eximido de cumplir los 4 años y 6 meses de prisión por los que fue condenado, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Y a ti, ¿qué te parece la decisión del Supremo de librar al comisionista de la entrada a prisión?
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