La UCO certifica que la trama precursora de la trama Leire usó la SEPI como ventanilla de cobro de mordidas
MADRID / COLPISA
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La red habría utilizado al expresidente del holding público dependiente de Hacienda Vicente Fernández para ganar más de 937.000 euros24 jun 2026 . Actualizado a las 07:00 h.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el centro de la maquinaria de cobro de favores y mordidas de la la trama Hirurok para