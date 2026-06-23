La UCO certifica que la trama precursora de la trama Leire usó la SEPI como ventanilla de cobro de mordidas

Vicente Fernández. Expresidente del SEPI. Era el número dos de María Jesús Montero en Hacienda. Fue detenido en diciembre. Se le imputan cinco delitos en conexión con el caso Leire. Borja Sanchez-Trillo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el centro de la maquinaria de cobro de favores y mordidas de la la trama Hirurok para