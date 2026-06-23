Tres años de prisión por intentar quemar viva a su pareja tras rociarla con gasolina en Madrid

Imagen de archivo de la Policía Nacional Policía Nacional | EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a tres años y nueve meses de prisión por intentar matar a su pareja en Villanueva del Pardillo después de golpearla, agarrarla del cuello y rociarla con gasolina mientras le decía: «Hoy se va a acabar todo, te voy a matar».

Según cuenta Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del 4 de septiembre del 2024, cuando el acusado, que no aceptaba la decisión de su compañera sentimental de poner fin a la relación, inició una discusión en el domicilio que ambos compartían. Durante el enfrentamiento, el agresor golpeó y apretó el cuello de la víctima antes de abandonar la vivienda. Al volver, regresó con un bidón rojo de gasolina, empujó a la mujer contra un sofá y continuó golpeándola en la cabeza y la cara. Posteriormente, obligó a la mujer a ponerse de pie, para rociarla con combustible y conducirla hacia la cocina mientras le amenazaba de muerte.

Se refugió en la comisaría

La víctima logró escapar de la vivienda familiar para refugiarse en la comisaría de Policía Local de Villanueva del Pardillo. Fue perseguida por el agresor, que desistió cuando ella alcanzó la comisaría. Posteriormente, el condenado se deshizo del bidón en un contenedor próximo a la vivienda.

La resolución considera al acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de lesiones en el ámbito familiar, apreciando la agravante de género y la agravante de parentesco. Como atenuante se le reconoce la reparación del daño, ya que consignó 14.000 euros para indemnizar a la víctima por las lesiones sufridas.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante seis años, cinco años de libertad vigilada y 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de lesiones.