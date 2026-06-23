El Supremo convierte a Aldama en el manual de supervivencia para otros personajes claves de las causas que cercan al PSOE
MADRID / COLPISA
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El premio penal al comisionista, precedido por el caso de Jésica , es una invitación a Leire o a Julito, pero también a otros como Cerdán, Ábalos o Zapatero si quieren salvar a su entorno23 jun 2026 . Actualizado a las 12:19 h.
La sentencia contra José Luis Ábalos no solo ha inaugurado la primera condena por corrupción de la era Sánchez. También ha dejado escrito un manual de supervivencia penal para otros investigados. El Supremo ha condenado a Víctor de Aldama