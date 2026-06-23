El Supremo convierte a Aldama en el manual de supervivencia para otros personajes claves de las causas que cercan al PSOE

Melchor Sáiz-Pardo / A . Santos MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Víctor de Aldama, Leire Díez y Julio Martínez
Víctor de Aldama, Leire Díez y Julio Martínez

El premio penal al comisionista, precedido por el caso de Jésica , es una invitación a Leire o a Julito, pero también a otros como Cerdán, Ábalos o Zapatero si quieren salvar a su entorno

23 jun 2026 . Actualizado a las 12:19 h.

La sentencia contra José Luis Ábalos no solo ha inaugurado la primera condena por corrupción de la era Sánchez. También ha dejado escrito un manual de supervivencia penal para otros investigados. El Supremo ha condenado a Víctor de Aldama

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete