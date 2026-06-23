Sánchez dice que seguirá, a pesar de «las piedras en el camino»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro de políticas de apoyo a la discapacidad celebrado en Madrid Matias Chiofalo | EUROPA PRESS

Pedro Sánchez no valoró el lunes la sentencia que condenaba al que fue su número dos en el PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por el caso mascarillas. Este martes tampoco se refirió expresamente a ello, aunque hizo una reflexión más global para afirmar que seguirá a pesar de «las piedras en el camino».

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Sánchez defendió la continuidad de su Gobierno en su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia y en medio de nuevas peticiones de dimisión por parte de la oposición. El jefe del Ejecutivo anunció que en la reunión del Consejo de Ministros de este martes se va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de la democracia, un total de 2.218 millones extra.

Esa decisión ha dicho que hace de esta jornada uno de esos días que recuerdan por qué merece la pena dedicarse al servicio público. «Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta esta aquí», añadió. Y esa respuesta es que el Gobierno sigue, ha dicho, «para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España más justa y mejor»