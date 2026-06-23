El rey llama a seguir confiando en la democracia en estos días «un tanto oscuros»

Felipe VI durante un acto organizado por el Club Madrid, en el Palacio de Cibeles Carlos Luján | EUROPA PRESS

El rey ha realizado este martes un llamamiento a seguir confiando en la democracia y en su capacidad de consenso y cooperación, sobre todo en estos días «un tanto oscuros», y ha animado a buscar consensos, que precisan de legitimidad, confianza y rendición de cuentas. Felipe VI ha presidido el Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, un foro que reúne a antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos y expertos que abordan algunos de los retos más urgentes a los que se enfrentan la democracia y la cooperación internacional y que cumple 25 años.

Un foro que este año se centra en la gobernanza y la provisión de bienes públicos globales y que, según el Club de Madrid, demuestra que en un mundo fragmentado, la capacidad de proporcionar bienes públicos compartidos se ha convertido en una de las pruebas más claras tanto de la democracia como de la cooperación multilateral eficaz.

En su intervención ante este foro, en el que también ha intervenido su presidenta, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el rey ha recordado cómo la memoria de dos guerras mundiales alertan todavía hoy de lo que sucede cuando la comunidad internacional se aparta del camino de la razón, un camino que «vuelve a estar en cuestión» en la actualidad, ha considerado el monarca.

Un panorama en el que nunca los países habían dependido tanto unos de otros y en el que, sin embargo, «pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte» porque la interdependencia, que durante décadas se entendió como un factor de aproximación, se percibe en la actualidad «como una vulnerabilidad». Y ha planteado cómo se debe cooperar cuando la confianza «se ha erosionado» y hay quien pretende que los logros materiales prevalezcan sobre los derechos y las libertades y los intereses individuales primen «sobre la dignidad, la participación democrática y el estado de derecho».

Por ello, el rey ha animado a continuar la «tarea inacabada y monumental de construir un mundo más libre, más responsable y más concienciado» de la necesidad de cooperar para «aliviar sufrimientos y dar esperanza y dignidad». Y ha considerado que proteger los bienes públicos globales, como la estabilidad del clima, la seguridad sanitaria, la protección de los océanos, la seguridad alimentaria o un entorno digital seguro, no es solo «una obligación moral» sino también una decisión «racional». Porque los costes de no hacerlo superan con creces los de la prevención en términos de conflictos, crisis sanitarias, inestabilidad climática o colapso financiero, ha señalado.

«Actuar hoy es menos gravoso que pagar mañana las consecuencias de haberlos descuidado», ha advertido el rey, que ha recordado que es lo que España ha querido subrayar en su Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible, presentada este año. Los consensos globales necesitan, ha explicado Felipe VI, más allá de la voluntad política, «legitimidad, confianza y rendición de cuentas» y las democracias son el sistema que mejor ha aprendido a producir esas tres cosas. Por eso, ha asegurado el rey, en esa convivencia que ofrece la democracia —en su capacidad generadora de consensos y de cooperación— hay que seguir confiando, sobre todo en estos días «un poco oscuros».