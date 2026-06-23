Puigdemont guarda silencio tras la victoria del crítico Jordi Martí en las primarias de Barcelona

Puigdemont y Rull, en Waterloo @JOSEP RULL | EUROPA PRESS

La elección de Jordi Martí como alcaldable de Junts en Barcelona cayó como un jarro de agua fría en la cúpula del partido. Ni Carles Puigdemont ni ninguno de sus cuatro vicepresidentes felicitaron este lunes en público al ganador del proceso de primarias puesto en marcha en la capital catalana para decidir a su cabeza de lista en las municipales del año que viene. A primera hora de la mañana del lunes, el propio interesado reconoció en una entrevista en la cadena Ser que el líder de Junts aún no lo había felicitado. Algunos medios locales aseguran que esas felicitaciones llegaron más tarde, aunque en privado. Quien sí lo hizo, y en público, fue el presidente del Parlamento, Josep Rull, a través de X: «Muchas felicidades y todo el apoyo en este nuevo reto que afrontas como candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, la capital de la nación. Porque nuestra estrella no es fugaz», escribió Rull, el cargo institucional de mayor peso entre los posconvergentes.

En sus primeras declaraciones como alcaldable, Martí rompió la línea discursiva de su partido, abriéndose a pactar con la ultranacionalista Aliança Catalana, llegado el caso de que sus votos fueran imprescindibles para alcanzar la alcaldía. «Se presentan a las elecciones y la gente les vota», argumentó el ya oficialmente candidato de Junts para justificar un entendimiento con la formación de Sílvia Orriols. Hasta ahora, la cúpula de Waterloo siempre había evitado cualquier atisbo de complicidad con Aliança, formación que amenaza la hegemonía de Junts en el tradicional espacio del nacionalismo conservador desde los tiempos de CiU.

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ADN convergente

Martí, que logró una apabullante victoria (más del 40 % de los votos) frente a los candidatos oficialistas, era el número dos del grupo municipal en el consistorio barcelonés. Hasta que el veterano Xavier Trias, uno de los baluartes de la antigua Convergencia de Jordi Pujol, decidió marcharse en julio del 2024. Pese a ser el más votado en las pasadas elecciones, el socialista Jaume Collboni le arrebató la vara de alcalde gracias a los votos de los comunes de Ada Colau y el PP de Daniel Sirera. Al igual que Trias, Jordi Martí se considera un hombre con matriz de Convergencia, el histórico partido nacionalista catalán, fundado por Pujol en las postrimerías del franquismo. Aquella CDC acabó disuelta en el 2016 asolada por la corrupción (casos Palau, 3 %, los Pujol…) para reconvertirse en el PDeCat primero, y en Junts per Catalunya, después. En los últimos meses, Puigdemont ha tratado sin éxito de encontrar un candidato en Barcelona de su agrado. Lo intentó con el exconsejero Jaume Giró, el empresario Tatxo Benet, e incluso con el expresidente Artur Mas.