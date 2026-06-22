Primera sentencia a Ábalos y Koldo: 43 años en el caso de las mascarillas

El empresario Víctor de Aldama junto al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, compartiendo el banquillo de los acusados en el juicio por el caso de las mascarillas. TRIBUNAL SUPREMO

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos