Primera sentencia a Ábalos y Koldo: 43 años en el caso de las mascarillas

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El empresario Víctor de Aldama junto al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, compartiendo el banquillo de los acusados en el juicio por el caso de las mascarillas.
El empresario Víctor de Aldama junto al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, compartiendo el banquillo de los acusados en el juicio por el caso de las mascarillas. TRIBUNAL SUPREMO

El tribunal deja en suspenso la condena de cuatro años y medio a Víctor de Aldama por su «decisiva» colaboración con la investigación. Considera que los tres condenados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Y destaca que estas conductas «socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho» y «atacan la misma legitimidad del sistema democrático»

22 jun 2026 . Actualizado a las 21:03 h.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos

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