El PP reclama que el jefe de Ejecutivo dé explicaciones, disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Múñoz, este martes en una rueda de prensa en el Congreso, sujetando una sentencia del Tribunal Supremo. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Génova insistió este martes de nuevo en la necesidad de un adelanto electoral. En opinión de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, al presidente del Gobierno «solo le queda una cosa» que hacer en la comparecencia que afrontará este miércoles ante el Pleno del Congreso: dar explicaciones y disolver las Cortes. En una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces, la diputada señaló que quedan por «asumir responsabilidades políticas» y apuntó directamente a Pedro Sánchez porque fue el que puso a José Luis Ábalos en los diferentes puestos que tuvo en el Ejecutivo y en el partido. «Pedro Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el Gobierno de España. Es el responsable político in vigilando e in eligiendo del señor Ábalos», proclamó.

Muñoz calificó el fallo del caso mascarillas como «probablemente la sentencia más relevante, más preocupante y grave» de estos años de democracia porque afecta a un ministro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. La portavoz achacó la «reacción iracunda» del Ejecutivo tras la resolución que condena a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel a que tiene «miedo» y está «nervioso». «Tengo que confesarles que reconozco que me sorprende que el PSOE no se alegre de esta sentencia», ironizó, antes de recordar que Sánchez dijo en su momento que llegaba a la Moncloa para «combatir la corrupción».

La popular criticó los «ataques» que desde el Gobierno y Ferraz se están dirigiendo «a los siete magistrados que por unanimidad» firmaron este fallo, y que, tras la rebaja de pena al comisionista confeso Víctor de Aldama, «ahora le parezca mal» que se colabore con la Justicia. Muñoz acusó además al Ejecutivo de «extender bulos», como decir que «si colaboras con la Justicia, delinquir te sale gratis», en alusión al hecho de que Aldama no tendrá que entrar en la cárcel. En el caso Gürtel, se hizo «exactamente lo mismo con un empresario que se corrompió y que después de ser pillado colaboró con la Justicia», defendió.

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Vox, por la moción de censura

Pese a que los populares descartaron una moción de censura por la falta de apoyos, la portavoz de Vox, Pepa Millán, les preguntó «qué más» necesitan para presentarla. La formación de ultraderecha acusó a Sánchez de ser el «principal beneficiario político» de la estructura criminal del caso mascarillas.