Muere Ignacio Gordillo, histórico fiscal de la Audiencia Nacional y símbolo de la lucha contra ETA y los GAL

El exfiscal Ignacio Gordillo durante una conferencia en A Coruña en el año 2015 MARCOS MÍGUEZ

El exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés ha fallecido este lunes a los 75 años, según han informado diversas instituciones jurídicas y medios especializados. Con su muerte desaparece una de las figuras más reconocidas de la Justicia española en las últimas décadas, especialmente por su papel en la lucha contra el terrorismo de ETA y en la investigación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Nacido en Madrid en 1950, Gordillo ingresó en la Carrera Fiscal en 1976 y apenas cuatro años después se incorporó a la Audiencia Nacional, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional hasta el 2010. Durante ese periodo intervino en algunos de los procedimientos judiciales más complejos y mediáticos de la historia reciente de España, relacionados tanto con el terrorismo como con la delincuencia económica. Su nombre quedó estrechamente ligado a la persecución judicial de ETA, participando en causas relacionadas con atentados, secuestros y otros crímenes cometidos por la organización terrorista. Entre los casos más destacados en los que intervino figuran los secuestros de José María Aldaya y José Antonio Ortega Lara, así como diversas investigaciones sobre la actividad de la banda. Gordillo también desempeñó un papel relevante en la investigación de los GAL, la trama de guerra sucia contra ETA impulsada desde estructuras del Estado durante los años ochenta. Fue uno de los fiscales que impulsó la reapertura y el avance judicial del caso Lasa y Zabala, considerado uno de los episodios más graves vinculados a aquella organización parapolicial.

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, compatibilizó su labor en la Fiscalía con la docencia universitaria. Tras abandonar la carrera fiscal en el 2010, ejerció como abogado penalista y continuó impartiendo clases en distintas instituciones académicas, además de participar activamente en la vida colegial de la abogacía madrileña. Entre el 2013 y el 2018 formó parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Diversas entidades jurídicas han expresado sus condolencias tras conocerse la noticia. El Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), donde ejercía como profesor, ha destacado su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y ha anunciado la instalación de una capilla ardiente en el Tanatorio de La Paz. La figura de Ignacio Gordillo queda asociada a una generación de jueces y fiscales que desempeñaron su labor en los años más duros del terrorismo en España, convirtiéndose en una referencia del Ministerio Público y del Derecho Penal español.